Independiente confirmó la peor noticia para Falcioni: no seguirá como DT del Rojo

Independiente definió el futuro de Julio César Falcioni al frente del equipo de cara al próximo campeonato con la peor noticia.

Más allá de la clasificación conseguida a la Copa Sudamericana del 2022, el descontento de los hinchas de Independiente con Julio César Falcioni por el funcionamiento del equipo era muy notorio. Las autoridades del club de Avellaneda tomaron cartas en el asunto y le pusieron fin al segundo ciclo del "Emperador" al frente del "Rojo". Mientras tanto, buscan a un posible reemplazante y ya tienen un nombre en mente.

El principal apuntado para ocupar su lugar desde el comienzo de la pretemporada en enero, es Eduardo Domínguez. El ahora extécnico de Colón de Santa Fe, quien consiguió el único título en la historia del "Sabalero" está en el radar de Hugo Moyano y compañía para afrontar lo que se viene. Según trascendió, ya hubo charlas muy positivas con él, y sólo restarían algunos detalles para concretar su llegada.

En lo que fue su segundo ciclo como técnico en la institución, Falcioni atravesó dos momentos difíciles. Su covid positivo y el fallecimiento de su esposa sin dudas que lo afectaron y mucho, pero continuó. Esto se sumó a los problemas políticos y deportivos del elenco de Avellaneda, con lo que también tuvo que lidiar para sacar al equipo adelante. Lo logró, y algunos dirigentes del "Rojo" deseaban que se quede aunque esto no sucedió.

Dirigió 50 partidos en esta etapa, de los cuales ganó 21, empató 14 y perdió 15. Esto le alcanzó para meterse entre los clasificados para la Copa Sudamericana del 2022 y a su vez, pelear hasta las últimas fechas para entrar a la Libertadores. Quedó a tres puntos de Estudiantes de La Plata y no logró el objetivo. Igualmente completó un torneo muy positivo teniendo en cuenta las temporadas anteriores de Independiente.

Se cumplió lo que pretendía el asesor deportivo

Daniel "Rolfi" Montenegro mostró en reiteradas ocasiones su postura de que Julio Falcioni no siguiera al frente del equipo. Al extécnico de Boca Juniors le molestó la situación y que a su vez, el exjugador se contacte con Eduardo Domínguez para definir al futuro DT. Este último fue muy claro y le avisó que no entraría en ninguna tratativa hasta tanto no esté resuelto el tema del actual cuerpo técnico.

Una de las figuras que se iría a otro grande

Fabricio Bustos está hace tiempo en la mira de Marcelo Gallardo para sumarse a River Plate. Trascendió que el lateral del "Rojo" no renovará su vínculo con Independiente, por lo que desde el "Millonario" se ilusionan con su llegada. Otro de los detalles que fortalecen esa posibilidad, es el fanatismo del defensor por la institución de Núñez, lo que lo acercaría aún más.