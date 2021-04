El entrenador Julio César Falcioni, de 64 años y paciente de riesgo, dio positivo en coronavirus esta mañana por lo que fue aislado en su domicilio, en buen estado de salud, aunque aumenta la preocupación por el brote de contagios dentro del plantel de Independiente, que el sábado jugará el clásico de Avellaneda ante Racing. El arquero Sebastián Sosa, quien también tiene Covid-19, quedó en el centro de la polémica tras afirmar que jugó con síntomas el domingo frente a Talleres.

Al entrenador del Rojo le dio positivo un test rápido que le hicieron y ahora espera el estudio del PCR para terminar de reconfirmar el diagnóstico. Falcioni, de 64 años, es un paciente de riesgo por su edad y por su antecedente de salud: en el 2017 fue diagnosticado con cáncer de laringe, enfermedad que dejó atrás luego de una cirugía donde le extrajeron un nódulo y de una larga recuperación en la que perdió parte de su voz. En este momento, Julio César se encuentra en la lista para recibir la primera dosis de la vacuna.

Falcioni dio positivo en un test rápido y espera el PCR

Además del DT, en la ronda de testeos realizada en el predio de Villa Domínico previo al entrenamiento de este martes, también dieron positivo los mediocampistas Alan Soñora y Domingo Blanco, que se suman al arquero Sebastián Sosa y los juveniles que presentaron síntomas el domingo por la noche (Juan Ignacio Pacchini, Patricio Ostachuk y Thomas Ortega). Ante esta situación, el departamento médico del "Rojo" había decidido este lunes aumentar los controles, con testeos previstos para este martes y el próximo jueves, para evitar la presencia de contagiados asintomáticos que aumenten la circulación del virus.

Independiente lleva tres partidos sin ganar y justo le cae el clásico ante Racing, el sábado por la noche como visitante, clave para enderezar el rumbo y buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Sebastian Sosa admitió que jugó con síntomas de Covid-19

Sebastián Sosa admitió que tuvo síntomas previos al partido con Talleres

“Me desperté con algunos dolores antes del partido del sábado con Talleres. Después me hicieron el testeo rápido y dio positivo. Ahora en la noche me dan otro resultado para ver si no es un falso positivo”, contó Sebastián Sosa sobre el desarrollo de su cuadro positivo en coronavirus. El arquero de Independiente indicó así que tuvo síntomas de la enfermedad antes del partido en Córdoba pero no avisó, jugó y luego dio positivo.

“Tenía asumido que me podía volver a pasar y por eso me cuidaba mucho. Por desgracia me volvió a tocar”, agregó en declaraciones a Sport 890, emisión radial de Uruguay. De esta manera puso en riesgo al resto de sus compañeros en el plantel del Rojo pero fundamentalmente a su entrenador, Julio César Falcioni.