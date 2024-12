Conciencia y solidaridad: Formosa fortalece su compromiso con la donación de sangre y suma nuevos puntos de extracción

La Red Provincial de Hemoterapia de Formosa se fortalece con la incorporación de nuevos puntos de donación y extracción de sangre. Ubicados en el interior de la provincia, estos puntos permitirán extender un servicio sanitario que es fundamental para el tratamiento de enfermedades que producen anemia y de distintos tipos de cáncer, así como para realizar intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y atender tratamientos ante accidentes, hemorragias y quemaduras.

El director del Centro Provincial de Hemoterapia, el doctor Víctor Cambra, se mostró entusiasmado por la incorporación de estos nuevos puntos, el cual se concretó en las últimas semanas. "Estuvimos incorporando a la Red Provincial de Hemoterapia a cuatro hospitales del primer nivel de atención y de bajo riesgo. Los centros dependen exclusivamente de dos hospitales distritales y, con esta actividad, incorporan un servicio más", explicó el especialista.

A continuación, informó que los centros de salud que se incorporaron a la Red Provincial de Hemoterapia son los de Comandante Fontana y San Martín Dos, dependientes del Hospital Distrital de Ibarreta; y los de Laguna Yema y Pozo del Tigre, dependientes del Hospital Distrital de Las Lomitas. Asimismo, aclaró que se estuvieron entregando equipamientos especiales en cada uno de estos hospitales, para que cuenten con los elementos necesarios para atender en las mejores condiciones posibles a los donante formoseños.

Dentro del equipo entregado, también se encuentran herramientas para la transfusión de plaquetas, que son fundamentales para el tratamiento de algunas enfermedades que afectan el sistema inmune como la leucemia, infecciones severas, e incluso tratamientos de quimioterapia. "A través del Centro Provincial de Capacitación de Recursos Humanos tuvimos una actividad académica, capacitándonos sobre aféresis, transfusión de hemocomponentes, cuánto dura la plaqueta y por qué es importante salir a la promoción de esto", detalló Cambra.

Las plaquetas, tras ser extraídas, se conservan solamente durante cinco días. Esta limitación de no poder almacenar plaquetas por largo tiempo, deriva en una dependencia de donaciones regulares para que se pueda cubrir la demanda. "Gracias a la inversión del Gobierno de la provincia de Formosa, desde el año 2023, en la Capital y en el interior provincial, se están transfundiendo plaquetas. Mientras a nivel nacional no hay plaquetas pero sí pacientes en riesgo y una sobrecarga del sistema de salud, en Formosa eso no pasa, gracias al trabajo silencioso que está realizando el Centro Provincial de Hemoterapia", concluyó Cambra.

¿De qué se encarga el Centro Provincial de Hemoterapia?

El Centro Provincial de Hemoterapia sobresale en la Argentina por contar no solo con equipamientos de última tecnología, sino también con recursos humanos capacitados para brindar las respuestas necesarias a la población formoseña. Es el cuarto en el país, pero uno de los primeros en cuanto a su tecnología, equipamiento, recursos humanos y estructura edilicia.

Las funciones que cumple son la extracción, el análisis, la conservación y la distribución de los componentes de la sangre de los donantes, que llegan tanto de la Capital como del interior provincial.

En cuanto a la conservación, se procede a la refrigeración de la sangre de acuerdo a los grados que necesita cada uno de los hemocomponentes, para lo cual el Centro cuenta con heladeras y freezers, donde rondan los -70/76°C, y una cámara doble con -5°C y otra con -30°C, para conservar las unidades.