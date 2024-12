Independiente aceleró en el mercado de pases y tendrá el primer refuerzo para Vaccari

Independiente tiene a su primer refuerzo en el mercado de pases y festeja Julio Vaccari.

Independiente terminó el año con una sonrisa por la clasificación a Copa Sudameircana y, tras sortear algunos problemas internos, se metió de lleno en el mercado de pases. En ese sentido, la dirigencia aceleró por Pablo Galdames y se transformará en el primer refuerzo para Julio Vaccari.

Desde comienzo de esta semana, los directivos del "Rojo" comenzaron a negociar con el chileno de 27 años y, tras alcanzar un acuerdo, firmará un contrato de dos años, tras quedar libre de Vasco Da Gama de Brasil.

En la pasada temporada del Brasileirao, el exjugador del seleccionado chileno disputó 30 partidos con el club de Río de Janeiro en el que convirtió 2 goles. Si bien alternó buenas y malas, no hubo negociaciones para la renovación y el mediocampista llegará a Independiente con el pase en su poder.

Cabe recordar que Galdames jugó en Vélez Sarsfield del 2018 al 2021, equipo del que también se marchó en condición de libre, y en el que fue dirigido por Vaccari, cuando fue confirmado tras un breve interinato.

Pablo Galdames firmará contrato en Independiente por dos años.

La idea del entrenador es que pelee un puesto con Iván Marcone, quien probablemente renovará por dos años, y que ocupe el lugar en el plantel de Jhonny Quiñónez, que se marchará del club tras no haber tenido el protagonismo esperado en 2024.

Además, el surgido de Unión Española tuvo un paso por Genoa y Cremonese de Italia, previo a su experiencia en la Serie A de Brasil. En la selección de Chile, el versatil volante jugó 8 encuentros y su última vez con "La Roja" fue en 2022.

Los números de Pablo Galdames en Vélez Sarsfield

Partidos: 63.

Goles: 3.

Asistencias: 1.

Alarma en Independiente y para Julio Vaccari por el futuro de Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco fue una de las figuras de Independiente en los últimos meses del 2024, convirtiéndose en una pieza clave para Julio Vaccari dentro del plantel. Por este motivo, hay clubes interesados en contar con él desde el próximo mercado de pases y todo indica que dejaría Avellaneda. Si bien todavía pertenece a Red Bull Bragantino de Brasil, lo cierto es que dos equipos no ven con malos ojos contratarlo con vistas al 2025.

Tanto River Plate como Boca Juniors ya mostraron interés en el zaguero que llegó a mitad de año al "Rojo" y apuntan a sellar el vínculo con él para que dispute la Copa Libertadores del año próximo. Por supuesto, es el objetivo principal de ambos para lo que viene y el puesto de la defensa es clave para afrontarlo. Lo que también llamó la atención sobre este tema fueron las palabras del propio DT cuando le consultaron acerca de lo que sucederá con el central de 22 años surgido en Lanús.

"Si me decís se va Kevin Lomónaco me largo a llorar acá. No quiero que se vaya, voy a ser un nene caprichoso que se pone a patalear, no quiero. Pero bueno, tampoco depende de mí", esbozó Vaccari poco después del empate sin goles de su equipo ante Boca Juniors en la Bombonera.

De esta manera, quedó la puerta abierta para una posible salida del defensor aunque todavía no está confirmado dónde continuará su carrera. Tanto el "Millo" como el "Xeneize" necesitan futbolistas en esta posición y las opciones de compra son bastante elevadas: 3 millones de dólares por el 75% del pase a fines del 2024 o 3,5 millones de dólares a mediados del 2025.

Lo cierto es que, si se queda en Independiente, jugará la Copa Sudamericana a la que el elenco de Avellaneda clasificó tras quedar en el octavo puesto de la tabla general. En un total de 41 partidos cosechó 63 unidades producto de 15 victorias, 18 empates y 8 derrotas.

Cabe destacar que Carlos Tevez comenzó el año 2024 al frente del equipo -arribó en 2023-, dejó el club en la segunda fecha de la Liga Profesional y tras el interinato de Hugo Tocalli llegó el turno del actual entrenador. Con Marco Pellegrino y Joaquín Laso seguramente fuera de la entidad roja en el 2025, averiguaron condiciones por Federico Tévez (Quilmes) para acompañar a Juan Manuel Fedorco y al propio Lomónaco si es que se queda como alternativa en la última línea.

Los números de Lomónaco en Independiente