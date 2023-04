El picante cruce del Lolo Miranda, de Racing, con un hincha de Independiente: "Pelotudo"

El fuerte cruce de Leonel "Lolo" Miranda, ex-Independiente y actualmente en Racing, con un hincha del "Rojo" en las redes sociales. El jugador lo trató de "pelotudo", "frío" y "amargo".

Leonel "Lolo" Miranda, hoy en Racing, tuvo un caliente cruce con un hincha de Independiente en las redes sociales. El mediocampista de 29 años surgió en "El Rojo" y debutó allí en la Primera División en 2013, temporada en la que descendió a la entonces B Nacional. Ello, sumado a que en 2020 llegó a su archirrival histórico, generó un resquemor entre el jugador y algunos fanáticos del "Rey de Copas".

La bronca entre ambas partes se trasladó a Instagram, donde un simpatizante lo atacó duramente. El futbolista, lejos de quedarse callado, reaccionó con furia y protagonizó un picante intercambio con agresiones desde los dos lados. El volante trató de "amargo", "frío" y "pelotudo" al hincha del "Diablo".

La reacción del Lolo Miranda, de Racing, contra un hincha de su exequipo Independiente: "Amargo Marolio"

A pesar de haberse formado deportivamente en "El Rojo", la relación entre el mediocampista y ciertos fanáticos de su exclub parece no tener retorno. Después del clásico de Avellaneda que terminó 1-1 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, un simpatizante del "Rey de Copas" atacó al futbolista. La agresión estuvo vinculada con la lesión que lo mantiene inactivo, sufrida el 6 de noviembre de 2022: la rotura del ligamento cruzado anterior, asociada a otra en el menisco interno de la rodilla izquierda.

"Volvé, así nos reímos un rato más cuando estés en la cancha... Sos igual de mediocre que todo Rasin jaja. Pronta recuperación, pecho", le escribieron desde la cuenta @colito.olivera. La respuesta del "Lolo" no se hizo esperar y fue categórica: "Y vos sos terrible amargo y pelotudo, qué te metés en mi Instagram a comentar...". "Podés cantar si querés eh, no te escuché y estuve ahí. En vez de reírte cantá, porque no se los escuchó jajaja. Saludos", lo chicaneó Miranda, que vio el clásico desde uno de los sectores visitantes del estadio.

El tremendo cruce del Lolo Miranda con un hincha de Independiente en las redes.

No obstante, el hincha de Independiente no aflojó y le volvió a contestar: "Sí, se nota que no nos escucharon... Por eso les pesaban las piernas". "Jaja, mandale saludos al VAR, que los salvó. Saludos y reitero, pronta recuperación", añadió irónicamente con respecto al polémico penal cobrado a "La Academia" que Matías Rojas cambió por gol.

Para terminar, el ex Defensa y Justicia insistió: "Jajaja yo no los escuché amigo, posta...". "No podían cantar, por el frío capaz jajaja... Saludos y gracias. Cuidate, amargo Marolio", remató el mediocampista.