Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Ind. del Valle y Atl.Mineiro se enfrentan el próximo martes 21 de octubre por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Banco Guayaquil.
Ind. del Valle y Atl.Mineiro escriben el primer capítulo de la serie, con el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. La vuelta será el martes 28 de octubre a las 21:30 en Arena MRV.
Carlos Betancur Gutiérrez fue designado para controlar el partido.
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
- Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
- Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)
- Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)
- Cuartos de Final: Once Caldas 0 vs Independiente del Valle 2 (4-5 en penales a favor de Independiente del Valle) (24 de septiembre)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos > de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
- Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
- Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
- Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
- Cuartos de Final: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)
- Cuartos de Final: Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre)
Horario Independiente del Valle y Atlético Mineiro, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas