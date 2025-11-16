De qué cuadro es Ignacio "Nacho" Russo, el hijo de Miguel Russo: por quién hincha

Nacho Russo con su papá.

Ignacio "Nacho" Russo, delantero del fútbol argentino, es el hijo de un histórico como Miguel Ángel Russo, que murió el 8 de octubre de 2025. Luego de los homenajes que le hicieron a su padre varios equipos del fútbol argentino, el futbolista de 24 años explicó lo que significa para enfrentar a Boca, el último equipo que dirigió su padre.

El equipo del que es hincha "Nacho" Russo

"Nacho" Russo confesó ser hincha de Rosario Central, club del que surgió y en donde hizo las divisiones inferiores. "Para mí, Central es mi vida. Si me preguntás, mi vida entera. Nací, me crié, conozco el club, soy hincha y gracias a Dios tengo un padre que dirigió y me dio muchas alegrías. Para mí, es todo. Se lleva en la piel, en la sangre. Cuando venís a la cancha y hay 40 mil personas, te volvés loco; decís ‘yo quiero estar ahí adentro’", contó el joven delantero en una entrevista con la cuenta oficial del "Canalla".

"Nacho" Russo y Miguel Ángel con la Copa de la Liga que ganó Central en 2023.

También contó lo que representaba tener a su padre trabajando en el club mientras estaba en las formativas y lo que representaba ser hijo de un ídolo, sobre lo que resaltó: "De vez en cuando venía a verme. Él estaba con trabajo y cuando podía aprovechaba, y siempre que terminábamos de jugar los chicos se sacaban fotos. A mi eso en particular siempre me dio vergüenza, no sé porqué, ja. Yo creo que ellos también lo tomaron de parte natural porque me vieron a mi tan tranquilo y humilde, sin creerme nadie en este club".

"Nacho" Russo dijo qué haría si le hace un gol a Boca

En la previa de la visita de su equipo Tigre a Boca, el punta comentó que se chicaneó con Claudio Úbeda, ex ayudante de campo de su papá y actual entrenador del "Xeneize", sobre lo que sería el cruce, y lo felicitó por la victoria del clásico a él y a Juvenal Rodríguez, ayudante de campo colombiano del conjunto de La Ribera, mientras que palpitó cuál sería su reacción en caso de convertir. "No se grita porque es el equipo de mi papá. En todo caso pediré disculpas, pero no se grita", sentenció.