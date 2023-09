Djokovic vence a Fritz y se mete en semifinales del Abierto de EEUU

Novak Djokovic se sobrepuso a un calor sofocante y superó el martes a Taylor Fritz por 6-1, 6-4 y 6-4 para clasificar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

El serbio busca conquistar su cuarta corona en Flushing Meadows, lo que le permitiría igualar el récord de 24 coronas del Grand Slam de Margaret Court.

Con temperaturas que rozaron de nuevo los 38 grados centígrados, Djokovic extendió su récord contra rivales estadounidenses en Nueva York a 12-0.

En la instancia de los cuatro mejores, Djokovic se medirá con el ganador del partido que más tarde el martes disputan los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton.

"Es de esperar, por supuesto, que la gente apoye al jugador local, y no hay nada malo en ello", dijo Djokovic. "En realidad me gusta la energía, me gusta el ambiente que hay aquí en la pista central".

"Llevo tantos años jugando en esta pista, tantos partidos épicos, que estoy deseando que llegue otro dentro de unos días", agregó.

Fritz no tuvo opciones ante Djokovic, ya que solamente pudo convertir dos de 12 oportunidades de quiebre y cometió 51 errores no forzados, casi el doble de los 26 de su oponente.

Djokovic rompió el saque de su rival tres veces en el primer set y una más en los parciales restantes para cerrar el partido sin contratiempos. De esta forma, el serbio ahora está 13-0 en sus choques por los cuartos de final en Nueva York.

Con información de Reuters