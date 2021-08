Noel Barrionuevo para Sergio Hernández: "Sos lo más lindo"

Luego del duelo entre Las Leonas y Países Bajos por el oro Olímpico, la capitana del equipo de hockey le dedicó unas palabras al DT.

Los protagonistas de esta historia de amor fueron la capitana de Las Leonas Noel Barrionuevo y el DT de la Selección argentina de básquet Sergio Hernández. Este último, minutos después de la derrota sufrida por la Selección en la final ante Países Bajos subió una historia a su cuenta de Instagram dedicándole unas palabras a la jugadora: "Más orgulloso imposible. Sos lo más".

Esto no quedó ahí, ya que la experimentada jugadora más tarde le respondió y agregó: "Sos lo más lindo". Es importante agregar que luego del triunfo del hockey femenino ante India por 2 a 1 hace unos días, Hernández subió una foto con la leyenda: "Feliz por vos. Vamos Argentina!", acompañada de un corazón.

El amor en tiempos de Juegos Olímpicos es algo que se vio en reiteradas ocasiones pero que hoy con las redes toma aún más importancia y por supuesto, se hace viral al instante.

Cabe destacar que actualmente están en pareja y cuando no tienen competencias conviven en nuestro país, por lo que no fue una historia de amor que nació en Tokio. Igualmente, los mensajes estuvieron y el DT que no pudo alcanzar las semifinales con la Selección de básquet estuvo muy atento a lo que pasaba con Las Leonas en la final.

Tal como pasó con Belén Succi, Noel Barrionuevo era una de Las Leonas que más se merecía estar en el podio con la medalla de oro en el cuello, no lo logró pero eso no quita que el equipo del "Chapa" Retegui haya hecho un gran torneo. La arquera por su parte, se puso a llorar desconsoladamente una vez finalizado el encuentro que le dio a Las Leonas la presea plateada y posteriormente le dedicó el logro a su pequeño hijo ante las cámaras de TyC Sports.

La caída en la final

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, tuvo que conformarse este viernes con la medalla plateada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al caer por 3 a 1 frente a la poderosa Países Bajos en la final disputada en el estadio Oi de la capital nipona.

El conjunto dirigido por Carlos "Chapa" Retegui jugó por tercera vez ésta instancia pero al igual que las dos anteriores no pudo ganar. A nivel olímpico Las Leonas se colgaron la medalla de plata como en Sydney 2000 y Londres 2012 y además, tienen dos de bronce conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008.