Hinchas no se inmutan por precios en Vancouver, con viajes al Mundial que responden a motivos personales

Un balón de fútbol gigante aparece cerca del BC Place en Vancouver

Por Mohammed Benmansour ​y Pearl Josephine Nazare

VANCOUVER, 11 jun (Reuters) - Los aficionados que llegan a Vancouver para el Mundial se ‌enfrentan a unos ‌precios desorbitantes de las entradas, pero algunos no se dejan intimidar, atraídos por experiencias personales más allá del fútbol, como rendir homenaje a sus seres queridos o compartir el torneo con la familia.

El evento, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, comenzó ​el jueves con ⁠la victoria del "Tri" 2-0 sobre Sudáfrica. Vancouver acoge ‌su primer partido el sábado, cuando ⁠Turquía se enfrente a Australia ⁠por el Grupo D.

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Para algunos hinchas, el viaje tiene un profundo significado personal. Un aficionado alemán dijo que había ⁠elegido visitar Vancouver en homenaje a su difunto ​padre, al que le gustaba ‌la ciudad, aunque reconoció el ‌enorme costo de asistir a los partidos.

"Estamos aquí para ⁠ver el partido entre Australia y Turquía, y me alegro de haber conseguido entradas", declaró Harold a Reuters. "Pagué 150 dólares. Es mucho dinero para ​un partido ‌de fútbol, pero tuve suerte de conseguir entradas a este precio".

"Hemos estado en el Mundial de Alemania, y en el de Brasil en 2014, y siempre ha sido caro, ⁠pero cada vez es más caro, y no me gusta esto, pero creo que el ambiente es fantástico".

El australiano Mark Wright, que viajó al quinto Mundial con su familia, dijo que el gasto importa poco en comparación con la oportunidad de crear recuerdos imborrables.

Los "Socceroos" se han ‌acostumbrado a clasificarse a la cita mundialista, ya que han participado en las últimas seis ediciones y llegaron a octavos de final por segunda vez en Qatar hace cuatro años.

"No se trata del costo. He ‌estado en cuatro Mundiales hasta ahora", dijo Wright. "Se trata de apoyar a mi país y a mi equipo, y ‌de pasar ⁠tiempo con mi familia. Para mí, el Mundial es un recuerdo para toda la ​vida: hacer lo que me gusta, celebrar, ver los partidos".

Con información de Reuters