Golf, juegos y consejos para padres: así se prepara Haaland para el debut de Noruega en el Mundial

Entrenamiento de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero noruego Erling Haaland se ha mantenido ocupado antes del debut de su selección ‌en el Mundial contra ‌Irak jugando al golf y a los videojuegos, e incluso ayudando a preparar a su compañero Leo Ostigard para la paternidad, ya que el primer hijo del defensa nacerá en cualquier momento.

Haaland se convirtió en padre por primera vez a finales de ​2025, pero Ostigard ⁠se perderá el nacimiento de su primogénito debido ‌a su citación con Noruega, que jugará ⁠un Mundial por primera vez ⁠desde 1998.

Cuando le preguntaron en el canal de YouTube de la selección noruega dedicado al Mundial, "Spillerhotellet" (El hotel de ⁠los jugadores), si tenía algún consejo que darle ​a su compañero, Haaland se rio.

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"Bueno, ‌en primer lugar, le ‌habría dicho que estuviera presente durante el parto, ¡ese ⁠es el primer consejo que le daría!", dijo el delantero. "Será una nueva rutina diaria para él, un momento difícil, pero también maravilloso".

Los noruegos se han ​estado preparando ‌para sus partidos del Grupo I contra Irak, Senegal y Francia en su base de Greensboro, en el estado de Carolina del Norte, y Haaland ha estado ayudando a Ostigard ⁠a iniciarse en el golf durante su tiempo libre.

"Hemos jugado mucho al golf; yo soy principiante y Erling es bastante bueno, así que ha estado bien jugar un poco al golf y hacer otras cosas también", dijo Ostigard.

"Cada uno hace lo suyo. Algunos juegan a las ‌cartas, nosotros no; jugamos al golf, bromeamos, jugamos un poco al (Super) Mario, un poco al Pokémon y cosas así. Sabemos cómo divertirnos", añadió Haaland.

Es una suerte para los noruegos que tengan tantos pasatiempos, ya que, con ‌48 equipos participando en el Mundial, no entrarán a la cancha hasta el miércoles, cuando enfrenten a Irak en ‌Boston.

"Me siento ⁠bien, tengo muchas ganas de jugar, ya estoy un poco impaciente", dijo Haaland. "Estoy deseando ​que llegue, solo es cuestión de aguantar hasta el primer partido, y luego tenemos que esperar lo mejor".

Con información de Reuters