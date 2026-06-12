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Golf, juegos y consejos para padres: así se prepara Haaland para el debut de Noruega en el Mundial

12 de junio, 2026 | 14.02

El delantero noruego Erling Haaland se ha mantenido ocupado antes del debut de su selección ‌en el Mundial contra ‌Irak jugando al golf y a los videojuegos, e incluso ayudando a preparar a su compañero Leo Ostigard para la paternidad, ya que el primer hijo del defensa nacerá en cualquier momento. 

Haaland se convirtió en padre por primera vez a finales de ​2025, pero Ostigard ⁠se perderá el nacimiento de su primogénito debido ‌a su citación con Noruega, que jugará ⁠un Mundial por primera vez ⁠desde 1998.

Cuando le preguntaron en el canal de YouTube de la selección noruega dedicado al Mundial, "Spillerhotellet" (El hotel de ⁠los jugadores), si tenía algún consejo que darle ​a su compañero, Haaland se rio.

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"Bueno, ‌en primer lugar, le ‌habría dicho que estuviera presente durante el parto, ¡ese ⁠es el primer consejo que le daría!", dijo el delantero. "Será una nueva rutina diaria para él, un momento difícil, pero también maravilloso".

Los noruegos se han ​estado preparando ‌para sus partidos del Grupo I contra Irak, Senegal y Francia en su base de Greensboro, en el estado de Carolina del Norte, y Haaland ha estado ayudando a Ostigard ⁠a iniciarse en el golf durante su tiempo libre. 

"Hemos jugado mucho al golf; yo soy principiante y Erling es bastante bueno, así que ha estado bien jugar un poco al golf y hacer otras cosas también", dijo Ostigard.

"Cada uno hace lo suyo. Algunos juegan a las ‌cartas, nosotros no; jugamos al golf, bromeamos, jugamos un poco al (Super) Mario, un poco al Pokémon y cosas así. Sabemos cómo divertirnos", añadió Haaland.

Es una suerte para los noruegos que tengan tantos pasatiempos, ya que, con ‌48 equipos participando en el Mundial, no entrarán a la cancha hasta el miércoles, cuando enfrenten a Irak en ‌Boston. 

"Me siento ⁠bien, tengo muchas ganas de jugar, ya estoy un poco impaciente", dijo Haaland. "Estoy deseando ​que llegue, solo es cuestión de aguantar hasta el primer partido, y luego tenemos que esperar lo mejor".

Con información de Reuters

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