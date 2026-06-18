Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Ghana contra Panamá

Por Nicole ​Fernandes

TORONTO, Canadá, 17 jun (Reuters) - Caleb Yirenkyi marcó en los ‌últimos instantes ‌del tiempo de descuento para dar a Ghana la victoria por 1-0 sobre Panamá en el Grupo L del Mundial el miércoles, lo que ​le valió a la ⁠selección africana tres puntos ‌cruciales en su intento ⁠por alcanzar la ⁠fase eliminatoria por primera vez desde 2010.

El gol llegó en el ⁠minuto 95, después de ​que Thomas-Asante se ‌desmarcara por la orilla ‌del defensa panameño José Córdoba ⁠y enviara un pase al área, que el joven Yirenkyi, de 20 años, ​remató ‌bajo del arco.

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Panamá se volcó al ataque en un último lanzamiento de falta, en un intento desesperado por ⁠empatar, pero Ghana aguantó.

Un disparo con efecto de Cecilio Waterman en el minuto 2 obligó al portero de Ghana, Lawrence Ati Zigi, a realizar una ‌excelente parada. El arquero de la selección africana fue sustituido por Benjamin Asare al comienzo de la segunda parte debido a una ‌lesión.

Ghana se enfrentará ahora a Inglaterra, líder del Grupo L. Panamá ‌intentará ⁠conseguir su primera victoria en el Mundial cuando ​se enfrente a Croacia.

Con información de Reuters