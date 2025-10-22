Girona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Real Oviedo y Girona se enfrentarán en el estadio Municipal de Montilivi el próximo sábado 25 de octubre desde las 09:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Liga.

Así llegan Girona y Real Oviedo

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de caer por 1 a 2 frente a Barcelona. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo perdió ante Espanyol por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 3 goles y le han encajado 9.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 24 9 8 0 1 11 2 Barcelona 22 9 7 1 1 14 3 Villarreal 17 9 5 2 2 6 19 Real Oviedo 6 9 2 0 7 -12 20 Girona 6 9 1 3 5 -13

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 11: vs Getafe: 31 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alavés: 8 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 11: vs Osasuna: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Rayo Vallecano: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Real Oviedo, según país