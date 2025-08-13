Quiénes son los padres de Georgina Rodríguez: dónde nacieron y cuál es su historia

Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez es la pareja de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia y, probablemente, el gran rival que tuvo Lionel Messi en la época que les tocó compartir en cuanto a títulos y logros individuales. La argentina criada en España desde 2016 es la pareja del astro portugués, con quien tuvo tres hijos, además de compartir con él la crianza de otros tres que antes tuvo el delantero.

De esta manera, ambos tienen tres hijos en común, que son Alana Martina y Bella Esmeralda, a los que hay que sumar a Cristiano Jr. y a los gemelos Mateo y Eva María. En los últimos días la pareja anunció su compromiso a través de un emotivo posteo en la cuenta de Instagram de la modelo. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", destacó la joven de 31 años, quien tuvo que dejar atrás una relación para nada fácil con su familia. En especial por el pasado de su padre, preso por narcotráfico.

Quiénes son los padres de Georgina Rodríguez

Los padres de Georgina Rodríguez son el argentino, Jorge Rodríguez, y la española, Ana María Hernández. Su papá era futbolista y jugaba en el Murcia de España. Al finalizar su carrera, volvió al país, pero rápidamente se volvió a tierras ibéricas para asentarse con su familia, lugar en donde terminó preso por narcotráfico de cocaína y residuos canábicos. Un duro golpe para la familia.

Georgina Rodríguez está comprometida con Cristiano Ronaldo.

Esto condicionó el vínculo familiar de Georgina, quien durante los diez años que estuvo preso recibía las visitas de su pequeña hija. No obstante, la relación con su familia en los últimos años no fue la mejor y recibió duros reproches de parte de varios de sus integrantes debido a que no visitó a su padre cuando estaba enfermo. "Hemos tratado de llamarla, pero parece que ha cambiado su número", denunció Jesús Hernández, tío de la influencer, en una entrevista con The Sun.

Georgina Rodríguez se comprometió con Cristiano Ronaldo

En una entrevista que brindó para el reality show de Georgina en Netflix, el delantero portugués dio cuenta de que siempre le decía a Georgina que se casarían “cuando tengamos ese clic”. "Podría ser en seis meses, en un año o en un mes. Estoy 100% seguro de que ocurrirá", apuntó el futbolista portugués. Finalmente, ese día llegó y la pareja se encamina a tener su soñada boda, a nueve años de comenzar su relación juntos.