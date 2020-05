En medio de la pandemia del coronavirus, los ESport crecen como entretenimiento y ganan terreno en la escena argentina

El avance del coronavirus dejó a la Argentina y al mundo sin eventos deportivos, como el fútbol o los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, en medio del aislamiento obligatorio, los deportes electrónicos se adueñaron del momento para superar las barreras de su fuerte nicho y abrieron la puerta un nuevo escenario post pandemia.

La industria de los ESports viene en franco progreso desde hace algunos años en el país y en el planeta mueve millones de seguidores y dólares. Videojuegos como FIFA, League of Legends y Counter-Strike tienen sus propias ligas y equipos profesionales, con una puesta en escena atractiva que atrapa sobre todo a jóvenes y niños. A su alrededor también se mueven relatores, casters, creadores de contenido y más.

Y aunque la cuarentena por el COVID-19 obligó a modificar eventos y competencias, la escena se reconvirtió con velocidad gracias a la virtualidad. También se sumaron nuevos actores: deportistas tradicionales y figuras públicas son parte de movidas solidarias y de torneos. Así, le dan un espaldarazo fundamental para trascender las fronteras del mundo gamer.

"Es un momento raro, obviamente lo que prima es siempre la salud, pero más allá de eso para nosotros es una oportunidad donde podemos generar más contenido e iluminar más nuestro sector", señaló Juan Cyterszpiler, director de operaciones y director deportivo del equipo argentino Isurus Gaming, en declaraciones a El Destape.

Isurus es la organización de ESports más importante de Argentina y una de las más fuertes a nivel latinoamericano. Ostenta el bicampeonato de la Liga Latinoamérica (#LLA) de League of Legends (LoL, un juego por equipos que es furor por su nivel de táctica y estrategia) y el sábado desde las 17 buscará la triple corona frente al conjunto chileno All Knights.

De acuerdo con los datos del empresario, la semifinal de la #LLA entre Isurus y el equipo mexicano Rainbow 7 fue vista por más de 200 mil personas en China, sin contar el público sudamericano. Cifras que hasta los eventos deportivos más reconocidos del mundo envidiarían. "Estamos sacándole jugo a todo lo que podemos. Por suerte nos está yendo muy bien. Nos reinventamos rápido porque esta escena se reinventa rápido y en el caso de Riot (NdR: desarrolladora del LoL) puso todos los recursos para que la liga se siga jugando online", resaltó el hijo del famoso representante Jorge Cyterszpiler.

Además de emerger como una industria de entretenimiento que puede convivir de igual a igual con las habituales, en un contexto económico que se vuelve oscuro, los deportes electrónicos son también un sector que puede combatir la caída. En el caso de Isurus, prepara la apertura de tres nuevos departamentos, que significan oportunidades laborales. "Estamos tratando de darle trabajo a gente que en este momento la está pasando muy mal", subrayó el COO.

El fútbol también mueve pasiones en sus versiones virtuales y el histórico FIFA tiene una comunidad cada vez más amplia. Una de las exponentes que se destaca en ese entorno es Carolina 'Carolo' Vázquez, quien con su campaña "Pibas jugando al FIFA" construye la comunidad de mujeres en un juego donde se repiten las desigualdades de su contraparte de carne y hueso. A fuerza de crear contenido para su canal de YouTube y sus redes sociales, se ganó un lugar de consideración y también es parte de DirecTV Sports Gaming, el segmento del canal deportivo dedicado a los ESports.

Para la creativa publicitaria que dejó su puesto en una agencia y decidió entrarle de lleno a su creación, "después de mucho tiempo, ahora sí se le está empezando a dar el valor y el respeto que los ESports venían buscando" y se creó una oportunidad que no se puede dejar pasar.

"La gente empezó a buscarle la cara divertida a un partido de FIFA o un partido de NBA 2K, que antes los que no estaban metidos en este mundo no lo veían como algo serio. Los videojuegos y consolas aumentaron las ventas y al ver nuevas maneras de divertirse, encuentran que ese mundo tiene una seriedad y una trama más interesante y divertida que la esperada", consideró en conversación con este medio.

No obstante, su análisis no es idílico. Sabe que hay que prepararse para lo que pase cuando la vida se normalice. "Hay que entender también que una vez que todo vuelva a la normalidad va a haber un montón de gente que tire el joystick a la basura y otra que va a seguir", apuntó y advirtió que es importante lograr que "queden un montón de marcas y medios que se van a dar cuenta que es un espacio donde invertir".

Semanas atrás, Carolo participó como comentarista de la Champlay, un torneo solidario organizado por el futbolista Paulo Dybala y el tenista Diego Schwartzman que convocó a figuras de la talla de Sergio Agüero, James Rodríguez, Maluma, Chino Darín, Paulo Londra y Eduardo Salvio, entre otros. El evento fue transmitido en conjunto por DirecTV y TyC Sports y sirvió para recaudar más de 155.000 dólares para la Cruz Roja. Además regaló la divertida bronca del 'Kun' que se hizo viral.

Las chances hipermasivas como esa son clave para mostrar que detrás del juego hay una estructura bien formada y profesional. "Es un partido de FIFA, sí, pero ese partido puede tener un relator o relatora y un o una comentarista, entonces eso también le sirve al espectador para darse cuenta que no es algo improvisado", analizó Carolo.

Si de relatores de ESports hablamos, Juan Manuel Viera es la voz autorizada del FIFA en Argentina. Viera le pone su estilo a los partidos organizados por IESA, la competición más importante del continente en la modalidad Clubes Pro, donde 11 jugadores compiten contra otros 11 con sus futbolistas virtuales personalizados. "La actividad online creció muchísimo. Nosotros lo notamos de forma abismal porque pudimos organizar actividades el 75% de los días de la cuarentena", analizó con El Destape.

IESA también abrió la puerta a las personalidades y organizó torneos de futbolistas profesionales en la rama masculina y femenina. También sumó a relatores de las habituales transmisiones deportivas. "Eso abre el juego a que muchísima más gente se acerque a ver un partido y qué mejor que cuando pase eso se encuentre con una voz que le explica cómo es el juego, pero también con la voz conocida", estimó sobre la iniciativa.

Desde su fundación, en 2017 IESA pasó de tener 30 equipos de 11 jugadores a llegar a más de 300 equipos en Argentina. "Estamos hablando de un promedio de 5000 usuarios compitiendo todos los días en las diferentes modalidades", enfatizó Viera, a la vez que agregó que desde que comenzó la cuarentena se inscribieron más de 100 equipos.

"Ojalá que cuando termine el aislamiento esto siga así, la exposición que tienen los deportes electrónicos en este momento tiene que estar acompañada de medidas que a largo plazo sirvan para sostenerse. Hay un montón de cosas que deben reverse entendiendo que cuando pase la cuarentena mucha gente va a querer seguir jugando", evaluó de cara al futuro.

En coincidencia con esa postura, también se expresó Nicolás Crespo, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA). Para él, la pandemia propició un "vuelco bastante importante a la comunicación". Se rompió la barrera del nicho y "se extendió a muchos otros ámbitos que por ahí venían postergando involucrarse más".

"Con el tema de nuevos actores en el mundo del streaming se empezó a llegar a gente que quizás no usaba su tiempo viendo esto y hoy tranquilamente pueden verlo competir o jugar por diversión al 'Kun' y tantos otros jugadores", planteó. Y proyectó: "Esto abre una puerta de colaboración con otros deportes, con el mundo de la televisión y el espectáculo muy grande que esperemos se pueda aprovechar".

Desde 2017, gracias al trabajo de DEVA, los ESports se instalaron en los Juegos Bonaerenses, donde participan 340 mil jovenes de la Provincia. Crespo confía en la formación como método para la profesionalización de equipos y ligas como un paso más para crecer y por eso en la asociación pensaron en una certificación para potenciar a potenciales actores.

Falta Inversión, la pata floja del desarrollo en Argentina

Sin embargo, existe un punto débil en el que todos los entrevistados coinciden: en el país falta inversión en el área. "Tenés clubes que son importantes y les va a ir muy bien. El tema son los que necesitan mucha inversión y apoyo y, obviamente, hay sponsors que se van o deciden suspender contratos o no apostar, cuando en verdad es el momento para apostar y hacer publicidad acá", analizó Cyterszpiler.

Y resaltó: "Argentina es un mundo aparte, es muy complicado y le queda muchísimo. México y Brasil son dos potencias que van a marcar una diferencia. Acá se espera que todo sea mágico, invierto poco y espero milagros, y eso no existe. Hay que laburar mucho, poner gente que sepa y sea profesional e invertir mucho".

De forma similar, Carolo acompaña la idea de que no se pueden esperar ingresos grandes sin un fuerte respaldo económico. "Una vez que vos ves que se puede generar mucha plata hay que invertir, hay mucha gente que quiere hacer negocios sin hacer una inversión y eso es muy difícil", planteó. La piba que juega al FIFA cuestiona que meterse en la escena "no es cuestión de poner una tele, una play y dos joystick". "El principal desafío es que las marcas se quieren meter pero que se encarguen de hacerlo bien, porque la comunidad de los videojuegos es muy crítica, si no lo hacés bien, te pierde el respeto", alertó.

Por su parte, Viera reclama "un salto de calidad en cuanto a la inversión". "Lo que falta a futuro son marcas que desembarquen en competiciones y apoyen las disciplinas como pasó hace muchos años con los deportes tradicionales", puntualizó.

Mientras Crespo indica que también es necesario generar una estructura de aprendizaje de nuevos participantes, también subraya que es necesario que aparezcan "nuevos stakeholders (partes interesadas) a invertir en esta industria, pero a conciencia, investigando un poco y no poniendo las inversiones en cualquier lado".

La salida puede estar en la iniciativa de Cyterszpiler: "Armemos algo importante, un gran proyecto, traigamos a los publishers (desarrolladoras de los juegos), armemos servidores y ahí las ligas y las inversiones van a venir. No se puede pretender que invirtiendo dos pesos se van a ganar millones de dólares. Hay que juntarse e ir para adelante, si todo el tiempo es 'yo me llevo un pedazo de la torta' es difícil".

"Laburamos todos los años para esto y vamos a lograrlo, algún día lo van a ver", sentenció.