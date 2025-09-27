Galatasaray vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Galatasaray recibe el próximo martes 30 de septiembre a Liverpool por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Rams Park.
Así llegan Galatasaray y Liverpool
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions
Galatasaray cayó 1 a 5 ante Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions
Liverpool llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Atlético de Madrid.
Durante los 2 partidos más recientes en el campeonato, los puntos quedaron divididos al siempre empatar entre ambos equipos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2006 - 2007, y terminaron igualando en 0.
Fechas y rivales de Galatasaray en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 3: vs FK Bodo/Glimt: 22 de octubre - 13:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Ajax: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs U. Saint-Gilloise: 25 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Mónaco: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 21 de enero - 14:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 3: vs Eintracht Frankfurt: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs PSV: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Olympique de Marsella: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Galatasaray y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas