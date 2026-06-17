Gakpo dice que Países Bajos debe estar preparado para enfrentarse a un recuperado Isak en el partido con Suecia

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Japón

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, dijo el miércoles que ‌el equipo debe tener ‌cuidado con su compañero del Liverpool, Alexander Isak, cuando se enfrente a Suecia en su próximo partido por el Grupo F del Mundial, tras la recuperación física del delantero.

Isak sufrió una temporada de debut en el Liverpool marcada por las lesiones, y se perdió la mayor ​parte de la ⁠campaña tras fichar por el club procedente del Newcastle ‌United. Pero desde entonces ha recuperado la ⁠forma y estrenó su cuenta ⁠goleadora en el Mundial en el partido en el que Suecia arrolló por 5-1 a Túnez.

"Nos alegramos mucho de ⁠que vuelva y, al final, estaba en forma, ​marcó algunos goles y jugó bien. Y, ‌obviamente, ha empezado muy bien ‌el torneo con su actuación", dijo Gakpo a ⁠los periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que todo el mundo sabe lo buen jugador que es. Así que tendremos que tenerle muy en cuenta", añadió.

Gakpo reconoció que los neerlandeses necesitan ganar tras ​empatar 2-2 ‌con Japón en su debut, pero restó importancia a los rumores sobre una mayor presión ahora que se preparan para enfrentarse a una selección sueca llena de confianza, con delanteros como ⁠Isak y Viktor Gyökeres que impresionaron frente a Túnez.

"Sabemos que tenemos que ganar los partidos porque queremos pasar la fase de grupos. Obviamente, el resultado de Suecia fue muy bueno para ellos, pero tenemos que verlo como algo aparte y centrarnos únicamente en nosotros mismos, en lo que podemos ‌mejorar", dijo el delantero de 27 años.

Gakpo señaló que Países Bajos sacarían lecciones de su primer partido frente a una defensa japonesa muy disciplinada, sobre todo a la hora de desenvolverse en espacios reducidos.

"Creo que podría ser igual, aunque ‌quizá la disposición de Suecia sea un poco diferente. Creo que lo analizaremos mañana. Y luego tendremos que trazar un ‌plan de juego ⁠para ver cómo podemos intentar crear muchas ocasiones", añadió.

Países Bajos se enfrentará a Suecia en ​Houston el sábado, mientras que Túnez y Japón se medirán en Monterrey más tarde ese mismo día.

Con información de Reuters