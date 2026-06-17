El conductor de El Observador explicó por qué su programa no abordó la coyuntura política.

Luis Majul vivió un tenso cruce al aire en su programa de radio en El Observador después del triunfo de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026. El conductor híper oficialista explicó por qué decidió dejar de lado la agenda política del día y la razón tuvo nombre propio: la Selección Argentina.

Todo ocurrió en medio de la euforia generalizada por la victoria y el histórico triplete de Lionel Messi que ilusionó a todo el país. En ese contexto, uno de los columnistas del programa de Majul sugirió que el ciclo necesitaba hablar de otra cosa y no tanto del Mundial. La discusión escaló rápido y dejó en evidencia el criterio de Majul a la hora de armar los contenidos del día: para él, defensor total del gobierno de Javier Milei, hablar de política quedaba directamente fuera de lugar.

"No se viene el mundo abajo"

El conductor hizo referencia a un pedido recurrente entre los oyentes que siguen la transmisión en vivo, donde aparece una y otra vez la misma consulta en el chat: "¿Che, no van a hablar hoy de política?". Ante ese reclamo, Majul fue categórico: "Probablemente no, porque lo que sentimos no es hablar de política hoy. A menos que se venga el mundo abajo".

Para justificar su decisión, el periodista comparó la actualidad institucional con el clima futbolero que se vivía esa jornada. Mencionó la presentación de Manuel Adorni en el Senado para dar su informe de gestión y la contrastó con lo que, a su criterio, realmente movilizaba a la audiencia: "¿Qué está pasando en política de importante? Bueno, Manuel Adorni dijo que se iba a presentar en el Senado a dar su informe de gestión... No pasa nada, no se viene el mundo abajo. Hoy estamos hablando todo el tiempo de Messi".

El conductor de El Observador explicó por qué su programa no abordó la coyuntura política.

El cruce subió de tono

La tensión aumentó cuando su columnista intentó cuestionar el criterio con el que se eligen los temas del programa. Majul no dejó pasar el comentario y respondió con preguntas directas que no dieron lugar a réplica: "¿Vos sos programador? ¿Sos experto en programación? Con todo respeto, ¿cuánto hace que arrancaste a analizar los medios?".

El columnista intentó defenderse argumentando que hablaba desde el sentido común, "como oyente, televidente o seguidor". Pero el conductor cerró la discusión con una frase contundente: "Tu opinión vale lo mismo que la de cualquiera de nosotros".