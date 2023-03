Video: la insólita agresión a un árbitro con un machete en plena cancha

Un árbitro sufrió una insólita agresión por parte de un hincha furioso que lo atacó con un machete en pleno campo de juego. El video del momento.

Un fanático persiguió a un árbitro con un machete por el campo de juego en pleno partido de fútbol. La situación pasó a mayores luego de que la hinchada de un equipo demuestre su bronca porque, según ellos, los perjudicaron en pleno encuentro. Esto despertó la furia de este simpatizante que no sólo saltó al verde césped, sino que también fue directo hacia el colegiado para atacarlo con el arma blanca. El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y, lamentablemente, hizo furor.

Este lamentable hecho sucedió en Perú, más precisamente en la tercera fecha de la liga distrital de Chanchamayo donde se enfrentó el Germoplasma ante el Sporting FOCA y este último ganaba 2 a 1. El duelo correspondiente al mencionado torneo brinda cupos para participar de la Copa Perú, y las decisiones del hombre que impartía justicia enfurecieron a los que estaban en las tribunas. Por suerte, uno de los asistentes intervino en la situación y no pasó a mayores.

El culpable en cuestión corrió hacia donde estaba el árbitro con el machete en su mano con la clara intención de lastimarlo. Sin embargo, antes de que ocurra una tragedia, uno de los líneas del encuentro alcanzó a cruzarlo y quitarle el arma para que no lastime a su colega. La ausencia de policías en el estadio le facilitó la entrada al fanático que no dudó en atacar al colegiado. Según trascendió horas después, el hombre se encontraba en estado de ebriedad.

No es la primera vez que un hecho de este estilo sucede en el fútbol peruano. El antecedente similar se dio en 2019 cuando varios simpatizantes ingresaron al campo de juego y llegaron a golpear a la máxima autoridad en un cruce entre la Academia Municipal de Pichanaki y Unión Pichanaki. Claro que, ningún equipo se quiere perder la posibilidad de estar en la Copa Perú, sin embargo, las reacciones son por demás repudiables.

Diego Latorre atacó al periodismo y enmudeció a Vignolo en ESPN

Diego Latorre lanzó un palazo para Sebastián Vignolo y acrecentó la interna en ESPN. No es la primera vez que ambos se cruzan fuerte y hay polémica, ya que tuvieron una discusión reciente en pleno programa y el "Pollo" se tomó venganza días después en una transmisión. Esta vez, el conductor de la señal de Disney atacó nuevamente a su compañero en pleno ciclo y "Gambeta" aprovechó la ocasión para contestarle con todo en su cuenta de Instagram.

"Estoy yéndome a comentar el partido del Arsenal contra el Sporting y quiero contestarle a estos muchachos de F90 que me están difamando. Están diciendo que voy a hacer una transmisión partidaria del Arsenal. Marianito también, sospechando de mi profesionalidad. No va. No me conocen", soltó Diego Latorre en su Instagram, @DFLatorre. Igualmente, el ex futbolista demostró en varias ocasiones su fanatismo por el club que lidera la Premier League.