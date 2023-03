Latorre destrozó al Pollo Vignolo y continúa la interna en ESPN: "No va"

Diego Latorre acrecentó la interna en ESPN y lanzó otro palazo para Sebastián "Pollo" Vignolo por criticarlo en vivo.

Diego Latorre lanzó un palazo para Sebastián Vignolo y acrecentó la interna en ESPN. No es la primera vez que ambos se cruzan fuerte y hay polémica, ya que tuvieron una discusión reciente en pleno programa y el "Pollo" se tomó venganza días después en una transmisión. Esta vez, el conductor de la señal de Disney atacó nuevamente a su compañero en pleno ciclo y "Gambeta" aprovechó la ocasión para contestarle con todo en su cuenta de Instagram.

El hecho se dio en el pase entre F12 y F90, en el que Mariano Closs dio el puntapié. "Comenta Latorre ¿Sabe?", consultó el relator y Morena Beltrán agregó: "Ah, Diego comenta a su equipo". Luego de esto, Vignolo no perdió la oportunidad para chicanear al ex jugador de Boca y Racing: "Sí, vi que lo puso. No me parece que lo designen. Es hincha de un equipo. Va a hacer una transmisión partidaria del Arsenal". Con estos dichos, el "Pollo" hizo referencia al cruce del conjunto inglés contra el Sporting de Lisboa por la Europa League. Latorre vio este momento en vivo y segundos después le respondió en una historia.

"Estoy yéndome a comentar el partido del Arsenal contra el Sporting y quiero contestarle a estos muchachos de F90 que me están difamando. Están diciendo que voy a hacer una transmisión partidaria del Arsenal. Marianito también, sospechando de mi profesionalidad. No va. No me conocen", soltó Diego Latorre en su Instagram, @DFLatorre. Igualmente, el ex futbolista demostró en varias ocasiones su fanatismo por el club que lidera la Premier League.

La más reciente fue en la victoria ante el Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez. El actual comentarista se burló del arquero argentino en pleno partido por un "error" contra los "Gunners" y lo liquidó en sus redes sociales. "Te amo Jorginho!!!! Gracias Dibu", escribió Diego Latorre en su Twitter y despertó la bronca de muchos fanáticos con su insólito festejo.

El palazo del Pollo Vignolo a Latorre en la transmisión de Lanús vs. River

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un palazo para Diego Latorre en plena transmisión del partido entre Lanús y River Plate por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol en La Fortaleza. El relator del encuentro entre el "Millonario" y el "Granate", que en esta oportunidad compartió dupla con Diego Fucks, se acordó de su compañero y lo liquidó. Para colmo, no fue la primera vez que remarcó algo que a "Gambeta" no le gusta para nada.

"Lo bueno es que no esté Latorre hoy, es que podemos preguntar los futbolistas que estuvieron con las dos camisetas. Se fastidia. El señor Ruggeri, por ejemplo, al que le mandamos un abrazo muy grande", soltó Sebastián Vignolo en plena transmisión del cruce entre Lanús y River. El que primero agregó un comentario fue el comentarista Diego "Chavo" Fucks: "Ese juego a mí me encanta, a Diego no le gusta".