El palazo del Pollo Vignolo a Latorre en la transmisión de Lanús vs. River: "Se fastidia"

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un palazo en vivo a Diego Latorre en plena transmisión de Lanús vs. River Plate por la Liga Profesional del fútbol argentino.

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un palazo para Diego Latorre en plena transmisión del partido entre Lanús y River Plate por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol en La Fortaleza. El relator del encuentro entre el "Millonario" y el "Granate", que en esta oportunidad compartió dupla con Diego Fucks, se acordó de su compañero y lo liquidó. Para colmo, no fue la primera vez que remarcó algo que a "Gambeta" no le gusta para nada.

En varias ocasiones, el ex jugador de Boca Juniors y Racing Club demostró su descontento cada vez que el conductor de ESPN F90 consultaba al aire sobre futbolistas que pasaron por los dos equipos de algún cotejo. Esta vez, ni bien lo preguntó llegaron las respuestas tanto del "Chavo", como también de Morena Beltrán y Gustavo Yarroch. Por supuesto, todos recordaron a Latorre a la hora de hablar del tema.

"Lo bueno es que no esté Latorre hoy, es que podemos preguntar los futbolistas que estuvieron con las dos camisetas. Se fastidia. El señor Ruggeri, por ejemplo, al que le mandamos un abrazo muy grande", soltó Sebastián Vignolo en plena transmisión del cruce entre Lanús y River. El que primero agregó un comentario fue el comentarista Diego "Chavo" Fucks: "Ese juego a mí me encanta, a Diego no le gusta".

Por otro lado, Gustavo Yarroch sumó a José "Pepe" Sand como un emblemático y su compañera Morena Beltrán a Fernando Belluschi y el colombiano Teófilo Gutiérrez. Si bien hay varios futbolistas más, los periodistas no tocaron más el tema y no volvieron a nombrar a "Gambetita", quien se molesta cada vez que lo escucha.

Diego Latorre atacó al periodismo y enmudeció a Vignolo en ESPN

"Hay un ataque sistemático", lanzó Diego Latorre en medio del debate. Ante esto, el relator le respondió en vivo: "¿Con quién te estás peleando?". El ex futbolista lo escuchó y continuó con su idea: "Cuando hay determinados entrenadores que pierden, porque esto es muy de la industria nuestra, del periodismo, hay un rencor y un ataque, no sé cuál es el término preciso. Pero cuando pierde un equipo de los entrenadores que les gusta contratar y que la pelota la tenga el otro no te ponen en el pizarrón: 'Mourinho perdió con el 15% de posesión de la pelota', y ponen a Guardiola. Hay algo que no les cierra, como que van contra la belleza del fútbol. Hace 30 años".

Sin embargo, "Gambeta" no sólo se quedó con el análisis sobre los entrenadores y fue por más: "Si hay alguien que tiene especialidad para enmascarar es el periodista. Cuando empata o pierde en la Champions es un escándalo lo de Guardiola. Si el 'Cholo' Simeone sale cuarto con el equipo que tiene nadie dice nada. Hay como una protección mediática a esos entrenadores. Hay elogios, pero también hay castigos desmedidos". Sus dichos generaron que Distasio se meta en la charla y lo cruce: "Es la grieta de lo que te gusta a vos, son gustos". Esto enfureció a Latorre que sin dudarlo esbozó una frase que dejó sin palabras a Vignolo: "Para mí el fútbol no es de gustos, no es una milanesa o un pedazo de pollo. Para mí el periodismo ataca el juego".