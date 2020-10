Se vienen días movidos para el club de la Ribera. A principios de este año, Boca se consagró campeón de la Superliga Argentina con Sebastián Villa como una de las grandes figuras del equipo. Pero a fines de abril, ya en cuarentena a causa de la pandemia, las cosas cambiaron. El futbolista fue denunciado por su expareja y procesado por violencia de género. Declaraciones, imágenes y videos, junto a diferentes testigos ayudan a una causa que parece estar lejos de llegar a su fin.

La postura del Xeneize fue variando con el paso de los días. En un principio dejaron en claro que se ponían a disposición de las autoridades, luego mostraron su apoyo público al colombiano y ahora decidieron separarlo y que no juegue partidos oficiales. "Los medios han presionado para saber la actitud de Boca ante la situación pero nunca se metieron en la causa. La decisión que tomaron no me parece mal, se hermana con las víctimas de violencia de género", expresó Fernando Burlando en diálogo con La Oral Deportiva.

Al mismo tiempo informó que Daniela Cortés, la denunciante, se encuentra en Colombia y que "no hay novedades del caso". De todas formas, el abogado aclaró: "Es falso que llegó a un acuerdo para retirar la denuncia, ningún acuerdo económico puede detener el trámite de la causa por violencia de género, Villa se está victimizando. Nunca se disculpó con Daniela, al contrario, publicaron imágenes de Cortés en ropa interior". Y agregó en relación al caso: "Se viene la instancia del juicio oral, los tiempos de la justicia son lentos pero son procesales. Podría terminar, por lo menos, en un año".

¿Se va de Boca?

"Siempre fui un gran profesional, me he preparado para estar y estoy esperando mi momento. No tengo ninguna sanción, le dije a Russo que quiero estar, ojalá sea pronto", expresó Sebastián Villa durante una entrevista. Y más allá de su esperanza por volver al equipo, dejó en claro que está contento en la institución de la Ribera. "Le mando un saludo a todos los hinchas que me apoyan y por todo lo que hacen por mí", agregó.

Lo cierto es que, desde la dirigencia, no piensan lo mismo. Según informaron algunos medios, la idea del Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme es vender al colombiano y conseguir algo de dinero para reforzar la banda izquierda. Todavía no se conocen los nombres pero la idea sería encontrar a un jugador de características similares y desequilibrantes. ¿Y Villa? Al parecer su futuro estaría en España.