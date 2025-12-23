El fútbol americano cerró el 2025 con campeones en todo el continente y finales que marcaron la temporada.

El calendario se apaga y, con él, una temporada intensa que dejó títulos repartidos en todo el continente. El 2025 tuvo de todo: campeones históricos que ratificaron su peso, proyectos que llegaron a la cima tras años de construcción y torneos que se definieron con márgenes mínimos.

Para el hincha argentino —acostumbrado a mirar América con lupa—, el balance permite leer tendencias, confirmar jerarquías y entender por qué ciertos campeonatos se volvieron verdaderos termómetros del poder futbolístico regional.

A continuación, un repaso exhaustivo, con datos y contexto, de los campeones del fútbol en América durante 2025, desde las copas continentales hasta las ligas más competitivas del hemisferio, lo que fomentó los pronósticos más precisos en las casas de apuestas y otras plataformas.

El mapa continental: los títulos que marcaron el año

Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 tuvo campeón brasileño: Flamengo. En la final del 29 de noviembre de 2025, jugada en el Monumental de Lima, el “Mengão” le ganó 1-0 a Palmeiras y levantó su cuarto título del torneo. El gol fue de Danilo, en una definición cerrada y táctica.

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 quedó en manos de Lanús. La final se disputó el 22 de noviembre de 2025 en Asunción: fue 0-0 en 120 minutos ante Atlético Mineiro y el Granate se coronó 5-4 por penales, con Nahuel Losada como figura (atajó tres remates).

Recopa Sudamericana

La Recopa Sudamericana 2025 fue para Racing Club, que superó con autoridad a Botafogo. Se jugó a ida y vuelta (20 y 27 de febrero de 2025) y la Academia ganó 4-0 en el global: 2-0 en Avellaneda y 2-0 en Río. En la vuelta marcaron Luciano Vietto y Bruno Zuculini.

Argentina: campeones y lecturas de una temporada confusa

Torneo Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 lo ganó Club Atlético Platense al vencer 1-0 a Huracán en la final del 1° de junio de 2025 en el Estadio Único Madre de Ciudades, con gol de Guido Mainero. Fue el primer título de Primera División en la historia del club.

Torneo Clausura 2025

En el Clausura 2025, Estudiantes de La Plata se coronó campeón al empatar 1-1 con Racing Club en la final y ganarla 5-4 por penales en el Estadio Único Madre de Ciudades el 13 de diciembre de 2025. Es su séptimo título en la máxima categoría.

Campeón de Liga 2025 (Tabla Anual)

Además de Apertura y Clausura, la AFA declaró campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central, por liderar la tabla general de puntos acumulados en toda la temporada (Apertura + Clausura). Esta distinción reconoce consistencia global.

Copa Argentina

La Copa Argentina 2025 la ganó Independiente Rivadavia, que venció a Argentinos Juniors en la final por penales tras un 2-2 en los 90’ y suplementario. Fue el primer título histórico de la Lepra mendocina en el certamen más federal del país.

Supercopa Argentina

La Supercopa Argentina 2025 quedó en manos de Vélez Sarsfield, que derrotó 2-0 a Central Córdoba (SdE) en el estadio Gigante de Arroyito. Vélez sumó otro título oficial al palmarés tras un partido sin equivalencias, con goles de Jano Gordon en un duelo definido con claridad ofensiva.

Brasil: la maquinaria que no se detiene

Campeonato Brasileiro Série A

El Campeonato Brasileño Série A 2025 fue dominado por Flamengo, que se coronó campeón con 79 puntos tras vencer 1-0 a Ceará en el Maracaná el 3 de diciembre de 2025 y aseguró su noveno título en la historia del torneo.

El equipo lideró gran parte de las 38 fechas, combinando ataque efectivo y una defensa sólida. El goleador del torneo fue Kaio Jorge con 21 goles, y los últimos cuatro equipos descendidos fueron Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport.

Copa do Brasil 2025

La Copa do Brasil 2025, disputada bajo el formato de eliminación directa que clasifica al ganador a la fase de grupos de la Libertadores 2026, aún está en curso. Sin embargo, Flamengo llegó a la edición como campeón defensor por el título obtenido en la temporada anterior. La definición del certamen determinará además el acceso a la Supercopa de Brasil 2026.

Balance final desde Argentina

Para el hincha argentino, el cierre del 2025 confirma una realidad conocida: América es un mosaico competitivo, con estilos, ritmos y exigencias distintas. Los campeones no llegaron por casualidad; lo hicieron por planificación, lectura del calendario y capacidad para resolver partidos grandes.

De cara a lo que viene, el mapa queda trazado y las referencias están claras. El fútbol del continente sigue ofreciendo razones para mirar, analizar y debatir con la pasión de siempre, pero con la lupa del que entiende que los títulos se ganan en los detalles.