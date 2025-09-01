Rasmus Hojlund llega al Napoli cedido por el Manchester United

Foto de archivo de Rasmus Hojlund en un amistoso de Dinamarca ante Irlanda del Norte

El Napoli fichó al delantero danés Rasmus Hojlund, procedente del Manchester United, en calidad de préstamo por una temporada, informó el lunes el club de la Serie A, aliviando así las preocupaciones del campeón italiano por su falta de profundidad en la ofensiva tras la lesión de Romelu Lukaku.

La lesión de Lukaku en un muslo dejó a Lorenzo Lucca, cedido por el Udinese, como único delantero del equipo de Antonio Conte.

El acuerdo de cesión de Hojlund incluye la obligación condicional de hacer permanente el traspaso por 44 millones de euros (51,51 millones de dólares) si el Napoli se clasifica para la Liga de Campeones, informaron medios de comunicación.

Hojlund, de 22 años, llegó al United procedente del Atalanta en 2023 por unos 70 millones de libras, pero en Old Trafford no respondió a las expectativas y marcó 14 goles en 62 partidos en la Premier League.

El United se ha gastado unos 200 millones de libras en fichajes este verano boreal, reforzando su ataque con las incorporaciones de Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, mientras que Hojlund se había quedado fuera de la convocatoria para los cuatro últimos partidos.

Hojlund intentará emular en el Napoli a su ex compañero del United Scott McTominay, que no tardó en dejar huella tras su fichaje el año pasado y terminó su temporada de debut como Jugador Más Valioso de la Serie A.

(1 dólares = 0,8542 euros)

Con información de Reuters