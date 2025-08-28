PSG se enfrentará al Bayern y al Barcelona en la fase inicial de la Liga de Campeones

El Paris Saint-Germain, actual monarca de Europa, se enfrentará al Bayern de Múnich y al Barcelona en la fase de grupos de la Champions League esta temporada, mientras que el Real Madrid, ganador de un récord de 15 títulos, chocará con Manchester City y Liverpool, de acuerdo al sorteo celebrado el jueves.
PSG también se enfrentará a Tottenham Hotspur y Newcastle United, además de a Atalanta y el Bayer Leverkusen, en el nuevo formato de la fase de grupos que comenzó la temporada pasada.
El Madrid volverá a jugar frente al City y viajará a Liverpool. También se enfrentará a la Juventus como local.
Liverpool también se enfrentará al Inter de Milán, el Atlético de Madrid y el Eintracht de Fráncfort, mientras que el Bayern jugará frente el Chelsea y el Arsenal.
Inter de Milán, subcampeón de la temporada pasada, recibe al Liverpool y al Arsenal, mientras que visitará a Borussia Dortmund y Atlético de Madrid.
El Barcelona, campeón de LaLiga y semifinalista el año pasado, recibe al PSG y juega a domicilio con Chelsea y Newcastle.
El Arsenal, semifinalista la temporada pasada, también jugará frente el Atlético de Madrid y Brujas.
Con información de Reuters