La salida de Luis Suárez del Barcelona está en boca de todos. Y más aún cuando en las últimas hora se confirmó su arribo nada menos que Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sin embargo, la consulta de un periodista en la conferencia de prensa en la que se despidió oficialmente del club catalán llamó la atención de todos.

En medio de una rueda de prensa en la que el uruguayo lloró por su salida del club, también tuvo lugar la pregunta de un periodista argentino de TyC Sports que le consultó por un supuesto llamado de San Lorenzo, ya que Marcelo Tinelli había mostrado su interés por el delantero en alguna oportunidad.

"Entre todas las propuestas, ¿te llegó alguna propuesta de San Lorenzo?", consultó el periodista, a lo que Suárez no dudó en responder: "No, de San Lorenzo no me llegó nada. Vi todo lo que se dijo y me lo dijeron, pero expresamente no me llegó nada".

El delantero, que ya fue oficializado como refuerzo del Atlético de Madrid, brindó la conferencia junto al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu y, visiblemente emocionado, expresó: "Estaré eternamente agradecido a Barcelona porque apostó por mí a pesar de cometer un tremendo error. La gente sabe el esfuerzo que hice siempre para poder jugar en el mejor equipo del mundo y tengo que estar orgulloso de todo lo que hice y por llevarme amigos. Me quedo con todo lo lindo: levantar títulos, hacer goles, jugar al lado de grandes jugadores y al lado del mejor de la historia".

De hecho, en un momento, Suárez fue consultado sobre lo desprolijo de su salida, luego de que el flamante DT Ronald Koeman le comunicara que no iba a ser tenido en cuenta, y se permitió bromear con el tema. "¿Si tengo algo para reprochar por la salida? ¿Reprocharme a mí o a...?", señaló el uruguayo refiriéndose a Bartomeu, aunque luego volvió a aclarar que se trataba de una broma y que estaba muy agradecido al club y sus autoridades.