Los campeones del 86 le comunicarán a Bilardo la muerte de Maradona

Según informó el hermano del técnico campeón del mundo, los exjugadores de la Selección en México 1986 se reunirán para comunicarle a Carlos Bilardo el fallecimiento de Diego Maradona.

Carlos Salvador Bilardo, el técnico que sacó campeón a la Selección Argentina en el Mundial de México 1986 y marcó un estilo en su función, desconoce el fallecimiento de Diego Armando Maradona. El próximo 26 de noviembre se cumplirá un año del deceso del mejor de la historia y según informó el hermano del extécnico en una entrevista radial los jugadores argentinos de la mencionada Copa del Mundo se reunirán para contárselo.

A lo largo de este tiempo varias veces el "Doctor" preguntó por el "Pelusa" pero nunca le dijeron la verdad para que no decaiga su salud que a sus 83 años está deteriorada. En el año 2018 se le detectó el síndrome Hakim-Adams, una durísima enfermedad degenerativa que lo obliga a estar constantemente controlado.

Jorge Bilardo, hermano del "Narigón", habló en el ciclo radial ¿Cómo te va?, conducido por Marcelo Benedetto, y anunció que está en sus planes que los jugadores que se consagraron campeones del mundo en 1986 se junten con su técnico y le comuniquen la triste noticia: "Lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burru para que le digan. Diego fue el hijo varón que no tuvo", sostuvo.

Por otro lado habló de como atraviesa su hermano la enfermedad que lo aqueja: "Carlos está bien. Está recuperándose Ve los partidos de acá y de afuera". Y agregó: "Carlos no te dice nada cuando ve los partidos. Le decís 'éste jugador no puede jugar o qué mal está parado el equipo' y no comenta nada. Ve los 90 minutos en silencio".

Por último y con la ilusión de que en algún momento este deseo se cumpla, Jorge Bilardo sueña con que su hermano pueda ver en cancha a un viejo amor: "Pensamos llevarlo a ver a Estudiantes algún día, pero depende que los doctores nos lo aprueben", manifestó.

Oscar Ruggeri lo defendió en ESPN F90

Ruggeri celebró un video de su extécnico en el programa de Sebastián Vignolo y le salió al cruce a los que lo juzgan: "¡Bien! Qué emoción. Es un placer defender a este tipo, nos hizo así, nos comió la cabeza. Cuando salen y lo critican siempre tiran lo de la aguja. A mí nunca me dijo 'ponete una aguja y anda a pinchar a alguno' o 'pegale una patada a alguno, matalo o sacalo del partido', jamás. Siempre nos habló de ganar, de tratar de jugar bien e ir al frente", aseguró.