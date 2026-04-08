La Federación Italiana busca frenar el declive estructural con los ingresos de las apuestas

FOTO ARCHIVO-Los italianos Pio Esposito, Marco Palestra y Leonardo Spinazzola se muestran abatidos tras el partido después de no clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA

El presidente saliente de la Federación Italiana de Fútbol pidió el miércoles que los ingresos procedentes de ‌las apuestas se destinen ‌al desarrollo de las categorías inferiores y la infraestructura, con el fin de reactivar un deporte sumido en una profunda crisis tras el tercer fracaso consecutivo de la selección para llegar a un Mundial.

Las propuestas de Gabriele Gravina, quien dimitió como presidente de la federación (FIGC) el 2 de abril, pretenden ​trazar una salida ⁠del momento más bajo de la historia de los cuatro ‌veces campeones del mundo, lo que ha ⁠agudizado las críticas hacia todo el ⁠sistema futbolístico italiano.

Gravina argumentó que los repetidos fracasos deportivos de la Azzurri son el resultado de debilidades estructurales de larga data, ⁠más que de errores a corto plazo.

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Su informe propone ​destinar parte de los cuantiosos ingresos procedentes ‌de las apuestas a programas de ‌base y academias, así como a la inversión en ⁠estadios de fútbol nuevos o renovados.

También propuso retirar la prohibición de la publicidad y el patrocinio de las apuestas decidida en 2018 en un intento de frenar la adicción ​al juego.

El ‌informe de la FIGC señaló que uno de los principales problemas era el papel marginal que desempeñaban los italianos en la Serie A, donde los extranjeros representan alrededor del 68% de los minutos jugados, una ⁠de las proporciones más altas de Europa.

El camino para los jugadores más jóvenes es aún más angosto, ya que los jugadores italianos menores de 21 años representan menos del 2% del tiempo de juego total de la Serie A, según el informe.

Para invertir la tendencia, la federación propuso incentivos económicos para los clubes que ‌alineen a jugadores jóvenes e italianos, una mayor inversión en canteras y procesos de aprobación más rápidos para estadios nuevos o remodelados.

El declive técnico se ve agravado por un modelo financiero frágil, advirtió la FIGC. El fútbol profesional italiano pierde más de ‌700 millones de euros (818,37 millones de dólares) al año, con altos niveles de deuda y un historial de clubes que quiebran o ‌son excluidos de ⁠las competiciones.

El sucesor de Gravina se elegirá en junio. Tras la derrota de Italia ante Bosnia, ​el seleccionador nacional, Gennaro Gattuso, y el jefe de la delegación del equipo, Gianluigi Buffon, también dimitieron.

(1 dólar = 0,8554 euros)

Con información de Reuters