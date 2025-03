La advertencia de Mariano Closs a Scaloni en la previa del partido contra Brasil

Brasil está tercero en la tabla.

Ha llegado un día clave para la Selección Argentina, que tras la victoria sobre Uruguay en Montevideo del viernes pasado, tiene la oportunidad de clasificar al Mundial 2026 nada más y nada menos que contra Brasil. Con el último antecedente de la victoria en el Maracaná por 1-0 con el gol de Nicolás Otamendi, los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán esta noche con la “Verdeamarela” en el Monumental a partir de las 21:00.

Si bien la “Albiceleste” necesita solo un punto para sacar el pasaje a la próxima cita mundialista, lo cierto es que este partido es distinto por el rival que se enfrenta, incluso cuando se trata de un Brasil golpeado por las bajas. De ahí que Mariano Closs haya hecho un análisis del conjunto brasileño en ESPN, donde resaltó al jugador más peligroso que tiene la visita para el arco del Dibu Martínez, Raphinha.

“La delantera es bárbara, tenés su impronta y su habilidad. Raphinha a nivel selección es al que más respeto le tengo. Los delanteros de Brasil son extraordinarios más allá de la expresión de Raphinha, que puede ser desafiante”, afirmó el periodista deportivo en F12. Y es que el delantero es una de las estrellas del Barcelona y viene de ser clave en la victoria contra Colombia, con un gol y una asistencia para el 2-1 definitivo.

Ahora bien, también es cierto que el atacante brasileño viene con demasiada confianza para jugar en Núñez y ha lanzado declaraciones que encendieron la llama en la “Albiceleste”. “Con esa mentalidad, contra la Selección Argentina, corre con más riesgo de perder por dos goles que de volver con un empate. Saben que Argentina es mejor”, advirtió Closs al recordar que Raphinha aseguró que iba a anotar un gol esta noche y volverse a casa con los tres puntos y una “paliza” a los locales.

En relación con esto, el periodista destacó la tenacidad de los integrantes del plantel de Scaloni, que no solo son mejores por nombre, sino que también han mostrado un mejor funcionamiento como equipo. “Los jugadores individualmente argentinos son más duros que ellos. No me imagino que Argentina deje progresar a este equipo de Brasil”, cerró Closs en la previa al encuentro con la Selección Brasileña.

Las opciones de Argentina para clasificar

Tras la victoria sobre Uruguay, la Selección Argentina quedó 15 puntos por delante del séptimo de la tabla, Bolivia, justo cuando quedan 15 unidades en juego, lo que posibilita su clasificación este martes. Para llegar al Mundial 2026, la “Scaloneta” necesita sumar al menos un punto contra Brasil, aunque también podría clasificarse antes del partido si Bolivia no derrota a Uruguay en la altura.