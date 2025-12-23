Isak, del Liverpool, estará de baja al menos dos meses

FOTO ARCHIVO: Premier League - Tottenham Hotspur - Liverpool

El delantero ‍del Liverpool Alexander Isak estará de baja al menos un par de meses tras fracturarse la pierna y someterse a una ‍intervención quirúrgica, según anunció el ⁠martes el entrenador del club de la Premier League, Arne Slot.

Isak se lesionó al marcar el primer gol del Liverpool en la victoria por 2-1 del sábado sobre el Tottenham Hotspur, cuando su pie quedó atrapado entre las piernas de Micky van de Ven al lanzarse el defensa para bloquear su disparo.

La lesión es un duro golpe para el Liverpool, quinto en la tabla tras ganar la liga la temporada pasada.

"Va a ‌ser una lesión larga, de un par de meses. ⁠Es una gran decepción para él ⁠y, en consecuencia, también para nosotros", dijo Slot en la conferencia de prensa de cara al partido de liga contra el Wolverhampton Wanderers el ‍sábado.

El técnico neerlandés calificó de imprudente la entrada que provocó la lesión.

"La entrada de (Micky) Van de Ven, si ⁠haces una entrada así 10 veces, ‌10 veces hay posibilidades de que el jugador sufra una lesión grave", dijo.

El club de Merseyside pulverizó el récord británico de traspasos al fichar a Isak por 125 millones de libras (168,81 millones de dólares) procedente del Newcastle United en septiembre.

En ausencia del internacional sueco, el ‌Liverpool confiará ‌plenamente en el delantero Hugo Ekitike, otro nuevo fichaje que ha marcado ocho goles en liga desde que se incorporó procedente del Eintracht de Fráncfort.

"(Ekitike) todavía tiene que fortalecerse, pero ya se ha hecho más fuerte", dijo Slot.

"No creo que ​haya cambiado mucho en sus cualidades ofensivas: es rápido, puede marcar goles, tiene un gran juego de pies y habilidad para el regate."

"Tiene mucho en su casillero. Ahora se ha adaptado a la Premier League y tiene que asegurarse de que con su físico, con lo rápido que es, puede llegar a destacar físicamente y en eso está trabajando."

LOS JUGADORES NECESITAN REMANGARSE

El ‍Liverpool, quinto en la clasificación, tratará de recuperar terreno respecto al líder de la Premier League, el Arsenal, con una victoria sobre el colista, el Wolves, que aún no ha ganado ningún partido de liga esta temporada.

Sin embargo, tendrá que lidiar con una creciente lista de ausencias que ​incluye a Isak, Wataru Endo y Joe Gómez, mientras que Cody Gakpo y Conor Bradley no están al cien por cien. El delantero Mohamed Salah ​se encuentra concentrado con Egipto para disputar la Copa Africana de Naciones.

"Es hora de que los jugadores que están disponibles hagan lo ⁠que han hecho muchas veces, que es remangarse y que los aficionados también nos ayuden", dijo Slot.

(1 dólar = 0,7405 libras)

Con información de Reuters