El día más triste en la vida del atacante argentino.

Durante este lunes, Gonzalo Higuaín recibió la peor noticia posible: su madre Nancy Zacarías murió por un cáncer que arrastraba desde hacía cinco años. El delantero surgido en River se enteró en Estados Unidos, donde actualmente juega junto a su hermano Federico en Inter Miami, la franquicia que lidera el exfutbolista inglés David Beckham.

"El Pipita" es uno de los cuatro hijos varones que ella tuvo con su esposo Jorge, quien también fue futbolista: "Fede", Nicolás y Lautaro son los otros. Luego de haber dado a conocer en 2016 la grave enfermedad que Nancy padecía y por la que había sido operada, el atacante había expresado en la entrevista con La Nación hace algunos días que “la vieja está bien, la vieja está bien. Estoy rezando siempre por ella, sigue siendo un momento duro, pero es una tora, va a estar bien”.

Tras haber sufrido las burlas y las críticas en las redes sociales por algunas situaciones claras de gol que falló en las finales con la Selección Argentina, Higuaín había aclarado que a él no le preocupaba tanto eso, sino que tenía otros problemas realmente serios en su familia como para darles importancia a "los tontos que te cargan escondidos detrás de un teclado o de un teléfono".

"Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré de eso porque quería estar con ella. Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en un primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera, sinceramente seguí por ella”, había revelado el hijo del "Pipa".

Nancy estaba completamente vinculada al deporte: era la madre de la hija de Santos Zacarías, el gran maestro del boxeo argentino, y la hermana de Claudio Zacarías, también futbolista.

La carrera de Gonzalo Higuaín en el fútbol

El ariete de 33 años debutó en la Primera División con apenas 17 en "el Millonario", club en el que estuvo entre 2004 y 2007 para luego pasar por Real Madrid (2007-2013), Napoli (2013-2016), Juventus (2016-2018 y 2020), Milan (2018), Chelsea (2019) e Inter Miami (2020 hasta la actualidad).

Además, estuvo durante nueve temporadas en el Seleccionado albiceleste para totalizar en su extensa y exitosa trayectoria como profesional 726 partidos oficiales con 339 goles anotados y 14 títulos obtenidos.