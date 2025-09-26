Estudiantes cae en los penales con Flamengo y es eliminado de la Libertadores

Jorge Carrascal, de Flamengo, en acción con Mikel Amondarain, de Estudiantes La Plata, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina

S, 26 sep (Reuters) -Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer el jueves 4-2 en la tanda de penales frente al Flamengo, luego de igualar la serie de cuartos de final en un marcador global de 2-2.

Flamengo, que se impuso por 2-1 en la ida en el estadio Maracaná y perdió 1-0 en la vuelta en Buenos Aires, enfrentará en las semifinales a Racing Club, que el martes dejó en el camino a Vélez Sarsfield.

En los penales, el meta argentino Agustín Rossi se convirtió en el héroe de la clasificación del popular conjunto brasileño al atajar los remates de Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar.

"Creo que erré en el gol, pero tuve la posibilidad de revertirlo en los penales, y nos vamos con la clasificación. No quiero decir especialista, pero vengo ayudando mucho a mis equipos en los penales", dijo Rossi a la televisión local.

Para Flamengo convirtieron Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira, mientras que en Estudiantes anotaron José Sosa y Edwuin Cetré.

En el partido disputado en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, el "Fla" controló el balón y llevó peligro primero con un remate del español Saúl que dio en un poste y otro de Samuel Lino que salió desviado a los 32 y 42 minutos, respectivamente.

Cinco minutos después, sobre el final del primer tiempo, Estudiantes aprovechó una jugada aislada para igualar la serie gracias a un potente remate de Gastón Benedetti que sorprendió a Rossi.

En el segundo tiempo, a los 72 minutos, Benedetti volvió a anotar tras quedar cara a cara con Rossi, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por posición fuera de juego.

"Duele mucho. Creo que estuvimos a la altura frente a un rival muy difícil y de jerarquía. No nos podemos reprochar nada", dijo el delantero de Estudiantes, Guido Carrillo, tras la eliminación.

En el otro partido del jueves, Liga de Quito ganó 1-0 en su visita al São Paulo en el estadio Morumbí y selló su clasificación a las semifinales con un marcador global de 3-0.

El gol que le dio la victoria al conjunto ecuatoriano lo anotó el colombiano Jeison Medina a los 41 minutos tras aprovechar un error de la defensa local.

En las semifinales, Liga enfrentará al Palmeiras brasileño, que el miércoles eliminó a River Plate por un resultado global de 5-2.

Con información de Reuters