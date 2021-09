El Pollo Vignolo sin filtro: reveló los motivos por los que Gallardo no seguiría en River

El conductor de ESPN sorprendió a los hinchas millonarios al dar detalles del futuro de Gallardo. Las razones de la preocupación de Rodolfo D'Onofrio.

En el programa Equipo F, emitido en la pantalla de ESPN, con el "Pollo" Sebastián Vignolo a la cabeza dialogaron luego del triunfo de River Plate por 4 a 1 ante Newell's correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol. El conductor habló del presente de Marcelo Gallardo y las razones que tendría a futuro para dejar la institución.

Nada está definido. Los puntos que decidirían el futuro del técnico más ganador de la historia del "Millonario" son varios. La venta de tantos jugadores fundamentales para el conjunto de Núñez en los últimos mercados de pases, los resultados obtenidos con los nuevos refuerzos y las próximas elecciones en el club ponen en vilo su continuidad.

El "Pollo" Vignolo habló de todo esto: "Gallardo quiere saber con qué se encontrará a fin de año. Y después lo que quiere saber son los famosos calendarios, organización y Copa Argentina. El "Muñeco" se calentó por cosas que no trascendieron como cuando le tocó jugar contra Boca -con los casos de Covid-, cómo fueron poniendo algún partido otro día, como River Plate jugó un lunes contra Sarmiento de Junín", aseguró.

También hizo partícipe de la charla a Leonardo Astrada y le consultó: "¿Gallardo tiene en Ezeiza una oficina, no?", el exvolante del "Millonario" respondió que sí y el conductor afirmó: "Yo creo que también tiene pensada alguna obra más". Sobre esto, el "Negro" no dudó y dijo: "El hotel, que es lo que le falta". El "Chavo" Fucks se sumó y agregó: "Banco a morir al entrenador que se preocupa por profesionalizar todas las áreas del club".

Por último, el conductor de Equipo F despejó cualquier tipo de dudas sobre la ida del DT al fútbol europeo: "No lo vuelve loco a Gallardo irse a Europa, no está desesperado por ir mañana a dirigir. Yo creo que -desde la posible nueva dirigencia- le respondieron que iban a estar alineados pero que quizás tengan que vender jugadores y Álvarez sea uno de ellos", sentenció.

Pratto disparó contra los dirigentes

Lucas Pratto estuvo como invitado en ESPN F90. El "Oso", que actualmente juega en Vélez Sarsfield, habló de su paso por River Plate y su presente en el "Fortín". En la entrevista le consultaron sobre los motivos que lo llevaron a dejar el "Millonario" y el delantero no tuvo filtro para responder.

Se refirió a la charla con los dirigentes para definir si seguía o no en el club: "Cuando no me tocó jugar, había una deuda grande y algunas relaciones tensas empecé a poner las cosas en la balanza. Lo hablé con los dirigentes y me dijeron que no me podían pagar. Como siempre cuando uno toma decisiones hay gente que le gusta y a gente que no lo acepta, y yo me hubiese querido ir de otra manera de River", sostuvo.