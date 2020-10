El picante tuit de Juanfer Quintero tras las fuertes críticas

Durante los últimos meses, el nombre de Juanfer Quintero estuvo dentro de la polémica. Primero porque se entrenó a la par de sus compañeros en River y parecía que se quedaba bajo el mando de Marcelo Gallardo y luego porque, de un día para el otro, decidió buscar un cambio de aire y partir. La oferta llegó desde China pero tardó en cerrarse. Aún así, el enganche dejó el país y esperó la resolución desde Miami.

"Amigos, buenas noches, ¿por qué hacen tanta polémica? Cada quien hace con su vida lo que quiere. Y más con sus decisiones, lo hago para aclarar. Yo soy feliz, es lo que importa. No busco aceptación, soy y siempre seré yo. Bendiciones", sentenció firmemente. Pero, ¿cuál fue el problema que generó la molestia del cafetero esta vez?

Resulta que no consiguió la visa de trabajo antes de lo esperado y el libro de pases cerró en el país asiático. Por eso se conoció que no volverá a jugar en este 2020 y recién se sumará al Shenzhen Kaisa de la Liga China en el 2021. De todas formas todavía no viajó ni completó los estudios médicos para firmar su nuevo vinculo contractual.

Desde River se mantienen expectantes y aguardan ansiosos el momento en el que pueda percibir los dólares acordados por la transferencia. Si bien los números no son oficiales, el pase le dejaría al club de Núñez unos 10 millones de dólares netos. Pero, más allá de esto, lo que ocurra con Juanfer es un misterio.

Más allá de que no podrá jugar durante este año, el equipo asiático cuenta con sus cupos de extranjeros cubiertos con el surcoreano Song Ju-Hun, el iraní Morteza Pouraliganji, el noruego Ole Selnaes, el colombiano Harold Preciado y el nigeriano John Mary (sólo pueden tener cinco foráneos). Si acuerdan con el nacido en Medellín, más allá de esperar a que reabra el mercado, también deberán liberar un cupo.

El último partido que jugó Quintero con River fue el 11 de marzo, antes de la pandemia por coronavirus, ante Binacional. Fue durante la goleada por 8-2 en el Monumental por la fase de grupos de la Libertadores. En total, con la camiseta del "Millonario", disputó 60 partidos oficiales, marcó 10 goles, dio siete asistencias y sumó más de 2.900 minutos en cancha. Además consiguió cuatro títulos: la Supercopa y Copa Argentina, la Recopa Sudamericana y la recordada Libertadores vs. Boca.