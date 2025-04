El Madrid, demasiado ocupado para atender al ruido de fuera antes del partido contra el Arsenal

FOTO DE ARCHIVO. Vinícius Junior, del Real Madrid, durante el entrenamiento para el partido contra el Arsenal de la Liga de Campeones, en el Emirates Stadium, Londres, Reino Unido

El Real Madrid ha puesto el listón muy alto con seis títulos de Liga de Campeones en una década y sus exigentes aficionados han expresado su preocupación por la falta de regularidad que los vigentes campeones de Europa y de España están mostrando esta temporada.

Sin embargo, el técnico, Carlo Ancelotti, no parece inmutarse por el clamor exterior mientras el Real Madrid se prepara para visitar el martes al Arsenal en su partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

"No podemos pensar en la crítica cuando tenemos un partido cada tres días", dijo Ancelotti en rueda de prensa el lunes.

"Hemos analizado y evaluado el partido contra el Valencia. Ahora, a preparar bien este partido, que son 90 minutos importantes. No serán decisivos porque hay otros 90 minutos (que jugar) en el Bernabéu."

Tras una campaña casi impecable en la que ganó la Liga de Campeones y LaLiga con solo dos derrotas en todas las competiciones en toda la temporada, las expectativas eran enormes tras el fichaje del capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé.

Sin embargo, el Real Madrid ha tenido problemas para encontrar su ritmo al perder cinco partidos de LaLiga y varios en otras competiciones, entre ellas dos duras derrotas ante su rival acérrimo, el Barcelona, al que se enfrentará en la final de la Copa del Rey este mes.

Tras la decepcionante derrota del sábado en casa ante el Valencia (2-1), el Real Madrid es segundo en la clasificación de LaLiga con 63 puntos, cuatro menos que el Barça a falta de ocho jornadas.

Ancelotti, sin embargo, se muestra confiado tras deshacerse del Manchester City y del Atlético de Madrid en eliminatorias de la Liga de Campeones.

"Yo creo que tenemos todos los recursos para ganar todos los títulos (esta temporada)", dijo Ancelotti. "Si no, no estaría aquí, me plantearía unas vacaciones".

"Hay que pelear hasta el final para todos los títulos. Hay que intentarlo. Si sale bien, ganas, y si no sale bien pues piensas en la próxima temporada."

"La experiencia que tenemos de la Liga de Campeones es muy importante. El conocimiento hace que no tengas miedo de estos partidos, con esta presión."

Con información de Reuters