Un horripilante hecho estremeció el fútbol en medio de la pandemia del coronavirus. Un futbolista turco de 32 años asesinó a su hijo de cinco que tenía coronavirus porque "no lo quería".

El estremecedor caso se dio en los últimos días y, según informó el diario turco Daily Sabah, el asesino se llama Cevher Toktas, que juega de mediocampista en el Bursoa Yildirim Spor de ese país. En su defensa, el futbolista dijo que no sentía culpa porque "no quería" a su hijo menor y "no sabía por qué".

Después, en su declaración contó que puso "una almohada en su cabeza" y apretó durante "quince minutos sin parar". Incluso, Toktas llegó a decir que su hijo "se resistió un tiempo, pero cuando dejó de moverse" sacó la almohada.

El futbolista además admitió que nunca había querido a su hijo menor y que lo "sabía desde el momento del nacimiento" y que fue la "única razón por la cual lo mató". El pequeño había ingresado un par de horas antes a una sala de cuidados intensivos porque era un presunto caso de coronavirus.

Toktas está detenido y se espera que haya un dictamen de la justicia sobre el caso. De ser hallado culpable luego de la su propia declaración, el futbolista tendrá un castigo de cadena perpetua.