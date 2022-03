El calvario que vivió un jugador de Brasil tras la final de la Copa América: "Quedé mal de la cabeza"

Un jugador brasileño dio detalles del mal momento que vivió tras perder la final de la Copa América ante la Selección Argentina de Lionel Messi en 2021.

Un defensor del seleccionado brasileño habló de lo mal que la pasó después de perder la final de la Copa América 2021 ante la Selección Argentina en el Maracaná. El futbolista brindó una entrevista a TNT Sports de su país, en la que no se guardó nada con respecto al tema. Con el paso del tiempo, surgen más noticias e historias referentes a aquel duelo del mencionado torneo en el que la "Scaloneta" gritó campeón después de 28 años.

Se trata de Renan Lodi, actual jugador del Atlético de Madrid de España. El lateral de la "Verdeamarela" recurrió a un profesional debido al calvario que sufrió por la derrota ante la "Albiceleste" que lo dejó mal anímicamente y su juego no fue el mismo desde entonces. El golazo de Ángel Di María para el elenco nacional el 10 de julio de 2021, marcó un antes y un después, para todos los argentinos y también para los eternos rivales.

"Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante. Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino al entrenamiento en el Atlético de Madrid y me quería volver. Salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil", aseguró Renan Lodi en diálogo con TNT Sports Brasil.

"Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él. Actualmente soy muy feliz con el momento que vivo en el Atlético de Madrid", afirmó el defensor brasileño sobre su presente en el "Colchonero" que dirige Diego "Cholo" Simeone en La Liga de España.

