La inesperada revelación de Dibu Martínez sobre Lionel Messi en la Selección Argentina: "Todos se callan"

Emiliano "Dibu" Martínez brindó una entrevista en la que reveló un detalle inesperado sobre cómo es Lionel Messi en la Selección Argentina.

Emiliano "Dibu" Martínez brindó una nota a Amazon Prime Video Sports, en la que habló de varios temas referidos a su presente a nivel personal y en la Selección Argentina. En la misma, dio detalles sobre lo que representa Lionel Messi en la "Albiceleste" para él y sus compañeros. Además, contó todo acerca del vínculo que tiene con la "Pulga", el cual forjó con el paso del tiempo y creció aún más tras ganar la Copa América en Brasil en 2021.

El arquero del Aston Villa de la Premier League recibió en su hogar a Ben Foster, arquero del Watford de dicho torneo inglés, quien lo "entrevistó" al menos por una hora y media. En la charla para la mencionada plataforma, el argentino también recordó aquel encuentro en el Maracaná, las semifinales con Colombia y cuando desafió a Cristiano Ronaldo en un partido ante el Manchester United. "Dibu", tal como es en la cancha, no se guardó nada.

"Es un compañero que te habla, que sabe todo de vos. Cuando Messi habla, todos se callan y lo escuchan como si fuese el presidente de la Argentina, cualquiera que está ahí se calla", aseguró Martínez sobre el astro del PSG. También recordó la icónica foto en la que están abrazados luego de ganarle a Colombia en la semifinal de la Copa América: "Él me decía 'hermano, te lo mereces', y yo lo abracé y le dije que todo era por él".

Sobre lo sucedido luego de los penales ante el elenco "Cafetero", "Dibu" contó: "Me explotaron las redes, pero lo primero que hice después del partido fue llamar a mi psicóloga sólo para calmarme. Pasé de tener 700 mil seguidores a más de dos millones en un día. Comentarios, entrevistas y yo no quería hacer nada. En la final con Brasil arranqué el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final".

La divertida declaración de Dibu Martínez

En la misma nota le preguntaron sobre lo sucedido el 25 de septiembre de 2021 por la Premier League cuando con el Aston Villa enfrentó al Manchester United. El arquero argentino desafió a Cristiano Ronaldo a patear el penal que tuvieron a favor los "Diablos Rojos" y finalmente lo ejecutó Bruno Fernandes. Su remate se fue por encima del travesaño, el equipo del "Dibu" ganó 1 a 0 en Old Trafford y el "1" festejó de una manera muy particular.

Sobre esta situación, Martínez sostuvo: "Me encanta jugar de visitante. Amo que me insulten, los amo". Y luego agregó: "El hecho de que haya bailado contra el Manchester United fue porque escuchaba a los hinchas insultándome durante todo el partido. Sobre el final, ellos erraron un penal y dije 'Me acuerdo de todo. Estuvieron hablando mierda sobre mí'".