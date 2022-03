La divertida declaración de Dibu Martínez en una entrevista: "Los amo"

En una entrevista con Amazon Prime Video Sports, Emiliano "Dibu" Martínez lanzó una desopilante declaración acerca de él y su forma de ser en la cancha.

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó nuevamente un divertido momento. Esta vez, no fue adentro de una cancha como sucedió en otras ocasiones vistiendo el buzo de arquero de la Selección Argentina o el Aston Villa. El campeón de la Copa América de Brasil 2021 brindó una entrevista a Amazon Prime Video Sports, en la que lanzó una desopilante afirmación acerca de su forma de ser dentro del campo de juego y lo que más disfruta.

El portero de la "Albiceleste" brilló en la definición por penales ante Colombia en las semifinales del torneo continental y por sus gestos contra los rivales se ganó aún más el cariño del público. Con el paso del tiempo, sus publicaciones, comentarios y dichos llamaron más la atención. Incluso antes del partido ante Chile por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, cuando se quejó en el aeropuerto del mal trato que recibió la delegación de nuestro país.

En la nota le preguntaron sobre lo sucedido el 25 de septiembre de 2021 en la sexta fecha de la Premier League cuando con el Aston Villa enfrentó al Manchester United. El arquero argentino desafió a Cristiano Ronaldo a patear el penal que tuvieron a favor los "Diablos Rojos" y finalmente lo pateó Bruno Fernandes. Su remate se fue por encima del travesaño, el equipo del "Dibu" ganó 1 a 0 en Old Trafford y el "1" festejó de una manera muy particular.

Sobre esta situación, Martínez sostuvo: "Me encanta jugar de visitante. Amo que me insulten, los amo". Y luego agregó: "El hecho de que haya bailado contra el Manchester United fue porque escuchaba a los hinchas insultándome durante todo el partido. Sobre el final, ellos erraron un penal y dije 'Me acuerdo de todo. Estuvieron hablando mierda sobre mí'".

Los convocados a la Selección Argentina

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta, Italia), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Esteban Andrada (Monterrey, México) y Gerónimo Rulli (Villarreal, España).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese, Italia), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lisandro Martínez (Ajax, Holanda), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra), Giovani Lo Celso (Villarreal), Roberto Pereyra (Udinese), Emiliano Buendía (Aston Villa), Alejandro Gómez (Sevilla), Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Angel Di María (PSG), Franco Carboni (Inter, Italia), Luka Romero (Lazio, Italia), Matías Soulé (Juventus, Italia), Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Inter), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (River Plate), Giovanni Simeone (Hellas Verona, Italia) y Lucas Boyé (Elche, España).