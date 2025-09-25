El Betis araña un empate con el Nottingham Forest y el Roma se impone al Niza en la Europa League

UEFA Europa League - Real Betis - Nottingham Forest

paña, 25 sep (Reuters) -El esperado regreso del Nottingham Forest a las competiciones europeas se saldó el miércoles con un empate a 2-2 en el campo del Real Betis en la Europa League, en el que un doblete de Igor Jesús en la primera parte fue neutralizado por un gol tardío de Antony, mientras que el AS Roma se estrenó con una victoria por 2-1 en Niza.

El regreso del Forest a una gran competición europea por primera vez desde marzo de 1996 empezó con mal pie, ya que el Betis se adelantó en el minuto 15 con un disparo alto de Cedric Bakambu.

Los bicampeones de la Copa de Europa reaccionaron rápidamente, ya que Igor Jesús empató a bocajarro a los dos minutos y volvió a marcar de cabeza en el 23.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la reanudación, ambos equipos buscaron el gol de la victoria. El Betis fue haciéndose poco a poco con el control del partido y finalmente se vio recompensado a cinco minutos del final, cuando Antony remató un centro de Marc Roca para firmar las tablas.

Con este resultado, el técnico del Forest, Ange Postecoglou, se convirtió en el primer entrenador permanente del club, desde Billy Walker en 1946, que no gana ninguno de sus cuatro primeros partidos.

En otro partido de la competición, el Roma comenzó su campaña con una victoria por 2-1 en Niza, gracias a los goles de los defensas Evan N'Dicka y Gianluca Mancini en los primeros tres minutos de la segunda parte, después de un primer periodo cauteloso y sin incidentes.

Por su parte, el Braga portugués celebró su victoria en casa contra el Feyenoord (1-0), sellada con el gol decisivo de Fran Navarro en el minuto 79.

Con información de Reuters