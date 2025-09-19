El Barça comienza con buen pie en la Champions y Rashford saca pecho

Liga de Campeones de la UEFA - Newcastle United - FC Barcelona

18 sep (Reuters) -Un inspirado Marcus Rashford celebró su regreso a tierras inglesas marcando dos goles en nueve minutos de la segunda parte para dar al Barcelona una victoria por 2-1 sobre el Newcastle United en su primer partido de la temporada de la Liga de Campeones disputado este jueves en St James' Park.

Los visitantes, que no pudieron contar con Lamine Yamal, Alejandro Balde y Gavi por lesión, tuvieron que capear el temporal desde el principio, ya que el Newcastle presionó arriba sin descanso, y el guardameta Joan García realizó una fabulosa parada de reflejos para rechazar un disparo a bocajarro de Harvey Barnes en los primeros compases.

El pentacampeón de Europa se hizo poco a poco con el control del juego hasta que el delantero inglés Rashford abrió el marcador en el minuto 58, marcando su primer gol con el Barcelona con un cabezazo bien dirigido tras un centro desde la derecha de Jules Koundé, que se coló junto al poste izquierdo lejos del alcance de Nick Pope.

La noche inspirada de Rashford continuó nueve minutos más tarde, cuando se abalanzó sobre un rechace en el borde del área, armó el pie con un rápido deslizamiento hacia la derecha y soltó un disparo imparable que pasó por encima de Pope antes de colarse por la escuadra izquierda.

Anthony Gordon acortó distancias en el minuto 90, al rematar un centro raso de Jacob Murphy en una rápida contra, pero ya era demasiado tarde para el Newcastle.

Tras una gran actuación el domingo en la victoria por 6-0 sobre el Valencia en LaLiga, el sensacional doblete de Rashford sugiere que por fin está recuperando su antigua forma tras caer en desgracia en el Manchester United.

Estas dos buenas actuaciones sugieren que la apuesta personal del entrenador Hansi Flick por Rashford está dando sus frutos.

El estratega alemán hizo del fichaje del delantero inglés una prioridad durante la temporada de fichajes.

"No me sorprende", declaró Flick a Movistar Plus.

"Veo de lo que es capaz cada día en los entrenamientos y es un jugador con mucho talento. Hoy ha marcado dos goles extraordinarios. Un gol es un gol, tengo que volver a ver los dos goles, pero el segundo probablemente fue mejor. Lo importante es que está ganando confianza y que le ayudamos a seguir así."

El delantero inglés ha marcado ya siete goles contra el Newcastle a lo largo de su carrera y solo el Leicester City (ocho goles) le supera en la tabla de equipos a los que ha marcado.

Lograr sus dos primeros goles con el Barcelona el jueves hizo que su regreso a St James' Park fuera especialmente dulce.

"Estoy aprendiendo una nueva forma de jugar al fútbol en Barcelona y eso me está haciendo mejor jugador", dijo Rashford a TNT Sports.

"Es una experiencia increíble jugar en el Barcelona y queremos ganar todo lo posible. Es emocionante jugar con estos chicos."

"Es difícil ser titular porque tenemos un equipo con jugadores de primer nivel. Llego a una nueva ciudad, a una nueva cultura... Cada día me siento más cómodo. Estoy disfrutando. A medida que avance la temporada, creo que jugaré mejor."

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, que optó por alinear a Gordon y dejar en el banquillo al nuevo delantero Nick Woltemade, de 69 millones de libras, vio cómo su equipo sufría para romper la disciplinada defensa del Barcelona y sucumbía a las habilidades de Rashford en la segunda parte.

"Decepcionante. Estábamos muy metidos en el partido. Nunca sentí que estuviéramos fuera de él", dijo Howe a TNT.

"Estoy decepcionado por no haber marcado el primer gol. Era crucial. Tuvimos ocasiones para hacerlo. Fue una exhibición de coraje, pero quizá nos faltó calidad para llevarnos la victoria."

Con información de Reuters