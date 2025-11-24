Bravos Ciudad Juárez gana último boleto para postemporada del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 23 nov - Bravos de Ciudad Juárez se quedó con el último boleto para la postemporada del torneo Apertura del fútbol mexicano tras ganar el domingo 2-1 a Pachuca en el partido que cerró la fase del "Play-In".

El brasileño Madson de Souza y el panameño José Luis Rodríguez anotaron los goles del triunfo para el equipo dirigido por el uruguayo Martín Varini.

En la postemporada o cuartos de final, Bravos de Ciudad Juárez jugará ante Toluca, Tijuana será rival de Tigres UANL, Guadalajara enfrentará a Cruz Azul y América jugará contra Monterrey.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, el equipo local se puso en ventaja a los 15 minutos con un vistoso remate de chilena de Madson tras centro enviado por el "Puma" Rodríguez, quien anotó el segundo gol a los 38 minutos con un potente disparo de zurda dentro del área después de que la defensa de Pachuca rechazó un centro que mandó Eder López desde el sector izquierdo.

Pachuca descontó a los 45 minutos con un potente disparo del venezolano Jhonder Cádiz desde fuera del área. El balón pegó en el poste derecho antes de meterse a la portería.

Pachuca se quedó con un hombre menos a los 68 minutos por la expulsión de Brian García, quien vio la tarjeta roja tras golpear en la cara con el balón al delantero colombiano Óscar Estupiñan.

A la fase del "Play-In" entraron los clubes que ocuparon del séptimo al décimo lugar general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara accedieron directamente a la postemporada tras ocupar los primeros seis lugares de la clasificación general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Con información de Reuters