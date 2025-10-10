Bellingham dice que los deportistas deben mostrarse vulnerables en cuestiones de salud mental

Imagen de archivo del centrocampista británico del Real Madrid Jude Bellingham antes del partido de semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Paris St Germain, en el MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU.

El centrocampista del Real Madrid y de la selección inglesa Jude Bellingham instó a sus compañeros deportistas de élite a que hablen de forma abierta de sus problemas de salud mental y limiten su exposición a los abusos en las redes sociales.

El futbolista de 22 años se quedó fuera de la selección inglesa esta semana, lo que provocó la inevitable avalancha de opiniones sobre él en los medios tradicionales y en las redes sociales.

Durante su intervención como embajador de Laureus en el Día Mundial de la Salud Mental, Bellingham afirmó que antes consultaba su teléfono para leer lo que la gente decía de él en las redes sociales, pero que ahora lo ignora en gran medida.

"Cuando era un joven jugador del Birmingham (City), solía poner mi nombre en Twitter y leerlo todo. Pero incluso si los comentarios eran positivos, rápidamente decidí: ¿Por qué voy a dejar que la opinión de gente que no me conoce valide lo que pienso de mí mismo?", dijo.

"Yo creía que era un buen jugador antes de leerlo en Twitter, así que ¿qué sentido tenía leer lo que decían los demás? Por supuesto, si me encontraba con comentarios negativos, tendría el efecto contrario. Así que, de nuevo, me pregunté: ¿Por qué estoy poniendo eso en mi propia salud mental?", agregó.

"Ya hay suficiente negatividad y presión en el deporte profesional como para no tener que buscarla. Ahora, cuando leo comentarios negativos, no me afectan, pero sigo prefiriendo no verlos", señaló.

El jugador inglés indicó que las redes sociales son una herramienta importante para estar más cerca del público, pero también cree que existe una actitud de "cállate y aguanta" cuando se trata del odio en Internet.

"Con el desarrollo de las redes sociales, hay más formas de atacar a alguien, de hacerle sentir mal, y creo que todavía hay un estigma en torno a hablar de salud mental", comentó.

"Sé que ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable, he dudado de mí mismo y he necesitado a alguien con quien hablar y, en cambio, he intentado mantener esa imagen de atleta macho de 'no necesito a nadie'. La verdad es que sí, todo el mundo lo necesita. Y te sentirás mucho mejor si hablas de tus sentimientos y emociones", declaró.

"Como deportistas, parece que tenemos el mundo a nuestros pies: podemos hacer lo que queramos, ganar mucho dinero y que nunca nos afecte. Pero la realidad es que si podemos mostrarnos vulnerables, se abre una conversación más amplia para la gente que lucha en la oscuridad", añadió.

Con información de Reuters