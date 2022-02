Ancelotti dice que el Madrid no correrá riesgos con Benzema

MADRID, 11 feb - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reiterado que el club no precipitará el regreso de su máximo goleador, Karim Benzema, afectado por un problema muscular, y que se perderá el partido de LaLiga de este fin de semana ante el Villarreal.

El francés ha marcado 17 goles en 21 partidos de la liga con el líder, pero no ha jugado desde que se lesionó en el empate 2-2 con el Elche el mes pasado.

El Real Madrid visita el sábado al Villarreal con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Sevilla, y Benzema se quedará en Madrid para seguir con su rehabilitación de cara al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la semana que viene contra el París Saint-Germain.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Lo más importante es la salud del jugador y no habrá riesgo. Si hay riesgo no lo vamos a tomar. Tenemos que evaluar bien, pero si juega el martes es porque no hay riesgo", afirmó Ancelotti.

"Tenemos buenas sensaciones. Sigue trabajando de manera individual. Empezará a entrenar el domingo con el equipo y decidiremos. Las sensaciones de todos son positivas", agregó.

Uno de los jugadores que sí estará en condiciones de viajar a Villarreal es Gareth Bale.

El galés no ha jugado ningún partido desde que participó en los encuentros internacionales de su país el pasado noviembre, pero Ancelotti ha dicho que podría ser convocado contra el equipo de Unai Emery.

"Mi relación personal con él es buena (...) creo que cuando lo ponga va a cumplir", dijo el entrenador.

El defensa Ferland Mendy también se perderá la cita, pero el delantero brasileño Vinicius Júnior regresará tras una sanción.

Con información de Reuters