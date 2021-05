Agüero dejó Manchester City y Guardiola lloró: "No podemos reemplazarlo, es muy bueno"

El técnico de Manchester City no contuvo la emoción ni el llanto en plena despedida del "Kun" en el Etihad Stadium: "Lo queremos mucho, es una persona especial".

Luego de diez temporadas como estrella, figura y crack de Manchester City, Sergio Leonel Agüero se irá de Inglaterra y fue despedido con todo bajo la lluvia en el Etihad Stadium. Más allá de la ovación generalizada y del homenaje por parte de todo el club, lo que llamó todavía más la atención fue la emoción del entrenador Josep Guardiola, que no pudo contener las lágrimas durante la entrevista en vivo en pleno campo de juego con Football Daily.

El director técnico catalán de 50 años expresó, a flor de piel: "Es muy bueno, no podemos reemplazarlo. No podemos. Lo queremos mucho, a mí me ayudó muchísimo y es una persona especial para todos nosotros, es una muy buena persona".

Si bien "Pep" recién incluyó al "Kun" a los 20 del complemento durante la goleada por 5-0 de local a Everton en el cierre de la Premier League en la que el equipo fue campeón, al ex-Barcelona le bastó ese ratito para percibir una vez más la jerarquía del delantero argentino. De hecho, también opinó que "hay muchos jugadores, como Joe Hart y David Silva, que ayudaron a hacer que este club sea lo que es. Hoy, él demostró su calidad en 20 minutos".

Los títulos de Agüero y Guardiola juntos en Manchester City

Bajo el mando del estratega español, el "Kun" se consagró en 10 oportunidades: 3 trofeos de la Liga de Inglaterra, 1 de la F.A. Cup, 2 de la Community Shield y 4 de la Copa de la Liga. Por si todo eso fuese poco, el atacante de casi 33 años alcanzó en general los 184 tantos oficiales y se convirtió así en el jugador con más gritos en un mismo conjunto en la historia de la Premier al haber superado nada menos que a Wayne Rooney, una leyenda del eterno archirrival Manchester United.

El último partido de Agüero en Manchester City

El ex Independiente y Atlético de Madrid tendrá la chance de marcharse de los "Ciudadanos", que le harán una estatua, con la obtención de la gran cuenta pendiente en la entidad: la Champions League. La final será el próximo sábado 29 de mayo desde las 16 horas de Argentina en el estadio do Dragão (del Dragón) en la ciudad de Oporto, Portugal.