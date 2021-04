Los dos cracks se juntarían ahora en Catalunya.

La vieja amistad entre Sergio Agüero y Lionel Messi en la Selección Argentina está muy cerca de cumplir su primer capítulo a nivel clubes: según comunicaron desde España, "el Kun" está a apenas una firma de jugar en Barcelona junto a "la Pulga" a partir del 1° de julio de este mismo 2021, cuando pasará a ser un agente libre en el mercado y quedará con el pase en su poder.

Sucede que, en las últimas horas, la institución catalana se decidió a ir por el fichaje del delantero de 32 años que abandonará Manchester City luego de una década gloriosa tras no haber sido tenido en cuenta por el entrenador Josep Guardiola, debido a sus reiteradas lesiones musculares. De la mano del Presidente "culé" Joan Laporta, la entidad de la Ciudad Condal le propuso al ex Independiente y Atlético de Madrid un contrato por dos temporadas, es decir hasta mediados de 2023, a la espera de la respuesta del propio futbolista.

La jugosa oferta es un borrador que ya está en manos de Agüero, quien igualmente cuenta con propuestas todavía más suculentas desde lo económico por parte de Juventus y Chelsea, por ejemplo. Sin embargo, su relación con Messi y la promesa de sumar muchos minutos dentro de la cancha podrían inclinar la balanza para el lado "blaugrana".

Es que Barcelona no cuenta en la actualidad con un "9" clásico desde la salida del uruguayo Luis Suárez y dicho sitio lo ocupan algunos protagonistas no tan acostumbrados a la función, como los franceses Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. Además de que el refuerzo del "Kun" no implicaría un gasto de dinero tan importante para las dañas arcas del Barça, al mismo tiempo serviría como para seducir y terminar de convencer al rosarino para continuar, determinación que el capitán aún no ha tomado.

Los números de la impresionante carrera del "Kun" Agüero

Desde su debut en la Primera División del "Rojo" el 5 de julio de 2003 cuando apenas tenía 15 años, el punta disputó en total 776 partidos en su trayectoria con 431 goles, 127 asistencias y 18 campeonatos obtenidos.