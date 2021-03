Agüero se va del City y podría llegar al Barcelona de Messi.

Durante la tarde una noticia conmovió al fútbol europeo, el delantero Sergio Agüero dejará el Manchester City ya que no renovará su contrato en el conjunto que dirige Pep Guardiola. Entre los múltiples destinos que suenan para su futuro también aparece el Barcelona en el que está, por ahora, Lionel Messi.

El Kun Agüero, en total, jugó 384 partidos en la Primera del Manchester City y metió 257 goles. Llegó al club en 2011 proveniente del Atlético Madrid y en su primera temporada fue el autor del gol decisivo con el que el conjunto "ciudadano" rompió una racha de más de 50 años sin títulos en la Primera de Inglaterra y, además, ese conjunto nunca había ganado la Premier League dado que se instituyó a principios de la década del 90.

Agüero, de 32 años, estuvo con varios problemas de lesiones en el último tiempo y se perdió varios partidos. Incluso, ante el nuevo esquema de Pep Guardiola, también perdió espacio en el primer equipo. A partir de esta situación, el City anunció que habrá una despedida con "todos los honores" para el jugador ya que es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la institución y, por otro lado, harán una estatua en su honor.

En base a esta actualidad, el futuro de Agüero se dirime entre los grandes de Europa, ya que si bien no estará en el City, suena para ser compañero de, por ejemplo, Lionel Messi. El Barcelona, que busca retener al jugador argentino después del escándalo que ocurrió con su ex presidente, también suena para ser el futuro del ex jugador de Independiente para empezar a crear un equipo alrededor de Messi y empezar a darle todos los gustos para que "La Pulga" siga en el club.

Por otro lado, otro equipo que también suena fuerte para tener a Sergio Agüero en su plantilla es el PSG. En las últimas horas circuló que el propio Mauricio Pochettino habría pedido al Kun para que sea parte del plantel en el que están las estrellas Kylian Mbappe, Ángel Di Maria y, por supuesto, Neymar.