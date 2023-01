Zlatan Ibrahimovic criticó a la Selección Argentina y un amigo de Messi se la pudrió

El sueco Zlatan Ibrahimovic fue muy crítico con la Selección, por lo que un campeón del mundo y muy amigo de Lionel Messi no tardó en mostrar su bronca.

Zlatan Ibrahimovic criticó de manera insólita a los jugadores de la Selección a poco más de un mes de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Uno de los campeones, y muy amigo de Lionel Messi, aprovechó la ocasión y lo cruzó fuertemente en las redes sociales sin guardarse nada. Si bien el sueco no apuntó directamente contra la "Pulga", sí lo hizo contra sus compañeros y uno de ellos fue con los tapones de punta.

Se trata de Leandro Paredes, quien no se bancó para nada lo que el delantero expresó y no tardó en atacarlo con todo. El volante que levantó el trofeo el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail comentó una publicación en donde aparecieron las declaraciones del hombre del Milan de Italia y lo hizo con algunos íconos picantes.

"No estoy preocupado por Mbappé, sí lo siento porque marcó goles en una final y es muy triste no ganarla. Me preocupan los demás en Argentina porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal y eso no se puede respetar. Lo que hicieron es una señal de que ganaron una vez y no van a volver a ganar nada. Lo digo como un profesional de alto nivel", sostuvo el sueco en diálogo con el medio France Inter. Con esta afirmación, cargó contra el plantel de la "Scaloneta" sin razón alguna por lo sucedido en el Mundial.

Data Ref publicó los dichos de Zlatan en su cuenta de Instagram y el propio Leandro Paredes se encargó de responderle sin filtro. El mediocampista de la "Albiceleste" utilizó varios íconos para reírse de Ibrahimovic y cruzarlo. Dos emojis de caras -una sonriéndose-, uno de una copa y tres estrellas fueron suficientes para dejar en ridículo al atacante del conjunto Rossoneri.

Paredes reveló lo que le dijo Messi en el primer abrazo tras ser campeón del Mundo

Leandro Paredes reveló lo que le dijo Lionel Messi en el abrazo que se dieron luego de que Gonzalo Montiel convierta el penal ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Ese instante en el que la Selección se consagró campeona, los futbolistas se juntaron en el centro del campo de juego en un encuentro que fue por demás emotivo y quedó para la historia. La amistad y el cariño entre ambos se notó en ese momento tan especial para el elenco nacional en el Estadio Lusail.

"En ese momento lo único que se me vino es decirle: 'Sí, somos campeones del mundo'. Era como decir lo conseguimos, lo logramos, era lo que queríamos. Él nos abrazaba y lo único que nos decía era 'Gracias a todos por darme esta alegría'. Yo cada vez que lo veo o que hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar de todo lo que vivimos y lo que pasó. Lograr lo que logramos fue realmente increíble", aseguró Paredes en la mencionada entrevista sobre lo que compartió con Lionel Messi.