Paredes reveló lo que le dijo Messi en el primer abrazo tras ser campeón del Mundo

Leandro Paredes se refirió al momento del abrazo con Lionel Messi cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal en la final del Mundial que le dio la victoria a la Selección y reveló lo que le dijo el astro rosarino.

Leandro Paredes reveló lo que le dijo Lionel Messi en el abrazo que se dieron luego de que Gonzalo Montiel convierta el penal ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Ese instante en el que la Selección se consagró campeona, los futbolistas se juntaron en el centro del campo de juego en un encuentro que fue por demás emotivo y quedó para la historia. La amistad y el cariño entre ambos se notó en ese momento tan especial para el elenco nacional en el Estadio Lusail.

Un mes después del cotejo que la "Scaloneta" ganó tras los tiros desde los doce pasos, el volante de la Juventus dialogó con TyC Sports. Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el jugador respondió sobre lo que vivió y cómo fue esa charla con el mejor del planeta. Además, el mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors se refirió a la importancia de quedarse con la Copa del Mundo y lo que significó.

"En ese momento lo único que se me vino es decirle: 'Sí, somos campeones del mundo'. Era como decir lo conseguimos, lo logramos, era lo que queríamos. Él nos abrazaba y lo único que nos decía era 'Gracias a todos por darme esta alegría'. Yo cada vez que lo veo o que hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar de todo lo que vivimos y lo que pasó. Lograr lo que logramos fue realmente increíble", aseguró Paredes en la mencionada entrevista sobre lo que compartió con Lionel Messi.

Por otro lado, el hombre de la "Juve" no dudó al contar cómo se sintió quedarse con el trofeo el pasado 18 de diciembre en algo inolvidable para su carrera: "Fue la felicidad más grande que tuve como profesional con lo que amo este deporte y a la Selección fue sin dudas lo más grande que me pasó. Seguramente nada va a superar eso".

El conmovedor recuerdo de Messi a un mes de ganar el Mundial

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos...", escribió en un principio Lionel.

Por otro lado, el astro rosarino se refirió a quiénes estuvieron allí con él para vivir cada momento del torneo: "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos... CAMPEONES DEL MUNDO!!!".