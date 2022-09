Una figura del fútbol mundial destrozó a Batistuta y lo trató de mal compañero: "Era horrible"

Confesó situaciones que vivió con el exdelantero de la Selección Argentina cuando fueron compañeros en Europa.

Antonio Cassano no deja de pasar desapercibido desde su retiro del fútbol con declaraciones polémicas y, esta vez, le tocó el turno a Gabriel Omar Batistuta, con el que compartió plantel en la Roma: en una entrevista en el podcast Wld Moss, el exdelantero del seleccionado italiano tildó al "Bati" de miserable y de mal educado.

“Era horrible cuando estaba con Batistuta y Marco Delvecchio en la Roma. Batistuta en un modo particular porque cuando llegó a Trigoria (ciudad deportiva de la Roma) no pagaba ni un café ni saludaba a ningún camarero. Esto era en un momento en el que él ganaba diez millones de euros, diez", comentó el exatacante del equipo romano, en el que convivió con el argentino entre 2001 y 2005.

Si bien ambos fueron campeones con "La Loba" del scudetto del 2001, con Antonio Capello como entrenador, el "Bambino" dejó bien en claro que desde el principio nunca tuvo buena relación con el jugador que provenía desde la Fiorentina y se animó a contar que tuvo gestos de tacaño en varias oportunidades.

Sin embargo, Batistuta no fue el único de sus excompañeros de la Roma en los que Cassano opinó, ya que también detalló una situación incómoda que vivió con el máximo ídolo de la Roma, Francesco Totti. "Fui a la Roma por él. Elegí la Roma en lugar de la Juventus por Totti. Me encantaba jugar con él. Tenía una relación maravillosa. Después de dos años, cuando tenía 20, tuve una pelea y lo mandé a la mierda. Un amigo mío, en el que yo confiaba, me dijo 'Francesco ganó 100.000 euros y tú te llevaste 10.000", manifestó el exjugador que no estuvo entre los campeones del mundo con Italia en Alemania 2006 por disponer de pocos minutos en el conjunto madrileño.

Antonio Cassano tildó a Gabriel Batistuta de tacaño y mal educado cuando fueron compañeros en la Roma de Italia entre 2001 y 2005.

Y luego, reconoció que aquel pensamiento sobre Totti no había sido como creía. "Puede ser que ganes más porque eres más importante que yo, pero una diferencia tan grande era inaceptable. Fui a él y le dije que me había estafado. Luego, después de un tiempo, descubrí que no era cierto, es la verdad”, sostuvo.

Cassano y su opinión de Cristiano Ronaldo

El "Bambino" a principio de 2022 también había opinado sobre el portugués, al ser consultado sobre si lo veía entre los más destacados de la historia. "Cristiano Ronaldo no está entre los mejores jugadores del mundo. ¿Goleador? Sí. ¿Golpeador pesado? Sí. Ganó sí. Cristiano Ronaldo, como Inzaghi, como Trezeguet, son jugadores fabulosos, pero vayamos en concreto: jugar al fútbol es otra cosa”, había expresado.

Además, había explicado que los goles no son lo más importante a la hora de definir a un jugador. “Iniesta no ha hecho ni 60 goles, Zidane no ha llegado a los 100, estos son los genios que han hecho la historia del fútbol”, había remarcado el exjugador de la Sampadoria de Italia.